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राम मंदिर दान घोटाले के आरोपों पर ओवैसी का तंज, "गोली चलेगी या बुलडोजर चलेगा?"

Asaduddin Owaisi on Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने पूछा कि एफआईआर कब होगी और क्या इस मामले में भी बुलडोजर चलेगा या फिर गोली चलेगी. SIT जांच में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की आशंका जताई गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:26 PM IST
राम मंदिर दान घोटाले के आरोपों पर ओवैसी का तंज, "गोली चलेगी या बुलडोजर चलेगा?"
Image Credit: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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