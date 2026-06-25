राज्य चुनें
Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर का दान और चढ़ावे में हेराफेरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकरा ने 13 जून को जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेश टीम (SIT) का गठन किया. SIT ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज, ऑडिट समेत दूसरे सबूत खंगाल रही है. मंदिर के कई कर्मचारियों के घरों से नकदी गोबर में छिपाई हुई मिली है.
सियासी गलियारों में सरकार के रवैये और ढीली कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. राम मंदिर में हेरफेर के मामले को लेकर हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को आड़े हाथों लिया. गुरुवार (25 जून) को मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें नहीं मालूम, इस मामले में एफआईआर कब होगी, और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा?
"क्या आस्था के नाम पर राम मंदिर केस को किया जाएगा बर्दाश्त"
बीजेपी सरकार तंज कसते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि "पूरे मामले में बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी." उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए फैसले की ओर इशारा करते हुए कहा, "आस्था के नाम पर आपने सब कुछ कर दिया, तो क्या अब आस्था के नाम पर राम मंदिर में दान और चढावे में हुई हेराफेरी को भी बर्दाश्त किया जाएगा. यह बात सरकार को तय करना है."
राम मंदिर में चंदा चोरी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा-
बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? क्योंकि ये केवल मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है...
आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया... क्या ये भी बर्दाश्त किया जाएगा? pic.twitter.com/ASb6oHNcEV
— Romita Tiwari (@romita_tiwari) June 25, 2026
"गोली चलेगी पैर पर या फिर बुलडोजर चलेगा घर पर"
हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि "एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है?" उन्होंने कहा कि "अगर एफआईआर होगा तो गोली चलेगी पैर पर या फिर बुलडोजर चलेगा घर पर." असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "उत्तर प्रदेश में गोली और बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, और ऐसा शुरू से हो रहा है."
उन्होंने कहा, "यह सबने देखा और सुना है, कहा जाता है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ना है. बहुसंख्यक समुदाय की मजहबी यात्रा होती है, तो जबरन दुकान बंद कर देना." बीजेपी की अगुवाई वाली योगी सरकार पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "उत्तर प्रदेश में सरकार ने रूल ऑफ लॉ को भुला दिया है, और वहां पर रूल ऑफ गन से सरकार चल रही है. अगर रूल ऑफ गन से सरकार चल रही है, तो राम मंदिर मामले में क्या हुआ बताएं?
राम मंदिर में कथित हेराफेरी का क्या है मामला?
बता दें, अयोध्या में राम मंदिर को मिले दान में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के पूरे देश में हड़कंप मच गया था. जांच के दौरान कई अहम बातें सामने आई है. SIT की शुरुआती जांच में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी होने का अनुमान लगाया गया है. हालांकि अंतिम रकम का पता जांच पूरी होने और अदालत में रिपोर्ट पेश होने के बाद ही चलेगा.
जांच के दौरान SIT ने करीब 2 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं. कुछ नकदी कर्मचारियों के घरों से मिली, जबकि कुछ रकम गोबर में छिपाकर रखी गई थी. इसके अलावा सोना-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान के गायब होने की भी बात सामने आई है.
आज 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर
अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 50 से ज्यादा कर्मचारियों व संदिग्धों की पहचान हुई है. SIT ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की है. फिलहाल 25 जून 2026 को दर्ज एक एफआईआर में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें लवकुश मिश्रा समेत कई नाम शामिल हैं.
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून 2026 को तीन सदस्यीय SIT का गठन किया था. जांच दल ने सीसीटीवी फुटेज, लेखा-जोखा, सुरक्षा व्यवस्था और बैंक में धन जमा करने की प्रक्रिया की जांच की. रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक, कैमरों से छेड़छाड़ और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की पुष्टि होने की बात कही गई है.