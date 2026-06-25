Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर का दान और चढ़ावे में हेराफेरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकरा ने 13 जून को जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेश टीम (SIT) का गठन किया. SIT ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज, ऑडिट समेत दूसरे सबूत खंगाल रही है. मंदिर के कई कर्मचारियों के घरों से नकदी गोबर में छिपाई हुई मिली है.