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भारत लोगों से बनता है किसी देवी-देवता से नहीं; वंदे मातरम की अनिवार्यता पर ये क्या बोल गए ओवैसी!

Vande Mataram controversy: वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है. ओवैसी ने कहा कि यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की भावना के खिलाफ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 07, 2026, 09:56 PM IST

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भारत लोगों से बनता है किसी देवी-देवता से नहीं; वंदे मातरम की अनिवार्यता पर ये क्या बोल गए ओवैसी!

Vande Mataram controversy: भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान (जन गण मन) के बराबर सम्मान देने और राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाने को जरूरी बना दिया गया है. इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी सामने आने लगी है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वहीं, इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. 

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश राज के प्रति सहानुभूति रखता था और मुसलमानों से नफ़रत करता था. उन्होंने आगे लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी बोस, गांधी जी, नेहरू और टैगोर इन सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया था. भारत, यानी इंडिया, उसके लोगों से ही बनता है. राष्ट्र कोई देवी नहीं है; यह किसी देवी या देवता के नाम पर नहीं चलता, और न ही यह किसी एक देवी या देवता की मिल्कियत है

 उन्होंने लिखा कि धर्म और राष्ट्र एक नहीं हैं. उन्होंने आगे लिखा कि संविधान सभा में, कुछ सदस्य चाहते थे कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किसी देवी के नाम से हो; उन्होंने विशेष रूप से वंदे मातरम का ज़िक्र किया था. कुछ अन्य सदस्य चाहते थे कि इसकी शुरुआत "ईश्वर के नाम पर" हो और "इसके नागरिकों" की जगह "उसके नागरिकों" शब्द का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए.

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ओवैसी ने लिखा कि वंदे मातरम एक देवी की स्तुति है. इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता. जन गण मन भारत और उसके लोगों का गुणगान करता है, किसी खास धर्म का नहीं. उन्होंने आगे लिखा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत "हम, भारत के लोग" से होती है, न कि "भारत माँ" से. यह "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता" का वादा करती है. उन्होंने आगे लिखा कि संविधान का सबसे पहला प्रावधान, अनुच्छेद 1, "भारत, यानी इंडिया" को 'राज्यों का संघ' बताता है.

गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले के मुताबिक वंदे मातरम का अपमान करने वालों को तीन साल की सजा हो सकती है, जो कि पहले ऐसा नहीं था. पहले सिर्फ राष्ट्रगान (जन गण मन) का अपमान करने पर सजा होती थी. मुस्लिम समाज वंदे मातरम नहीं गाते, क्योंकि इसमें भारत को माता मान कर पूजा (वंदना) करने की बात कही गई है और मुसलमान इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करते हैं और वह इबादत में किसी और को शामिल नहीं करते हैं. इसीलिए वंदे मातरम मुस्लिम समुदाय की मूल धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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