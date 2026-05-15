एक जैसे हैं 'बाबरी मस्जिद और 'भोजशाला' के मामले; HC कोर्ट के फैसले पर अवौसी का विरोध

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार (15 मई) को भोजशाला परिसर पर फैसला सुनाते हुए मंदिर घोषित किया और हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के इस फैसले और बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के बीच समानताएँ बताई. ओवैसी ने पोस्ट में लिखा, "हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे ठीक करेगा और इस आदेश को पलट देगा, इसमें बाबरी मस्जिद फ़ैसले से साफ़ समानताएँ हैं."

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने 'प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट' को ध्यान में नहीं रखा, जो किसी भी पूजा स्थल के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसका धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहे जैसा 15 अगस्त, 1947 को था.

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ओवैसी ने कहा, "हम इस फ़ैसले को ग़लत मानते हैं क्योंकि कोर्ट ने 1935 के धार स्टेट गजट, 1985 के वक्फ़ पंजीकरण और 'प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट' को भी नज़रअंदाज़ कर दिया." AIMIM प्रमुख ने आगे कहा कि कोर्ट ने इस जगह के मालिकाना हक़ को लेकर चल रही कानूनी पेचीदगियों पर भी विचार नहीं किया. उन्होंने कहा, "कोर्ट ने मालिकाना हक़ को लेकर चल रहे दीवानी मुक़दमे को भी नज़रअंदाज़ कर दिया."

उनकी यह टिप्पणी तब आई जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक फ़ैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया गया और इस परिसर को राजा भोज का बताया गया. कोर्ट के आदेश के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने इस फ़ैसले को "ऐतिहासिक" बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है.