/हापुड़ गोलीकांड के 4 साल बाद कोर्ट पहुंचे ओवैसी, हमले के मामले में दर्ज कराया बयान

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गुरुवार (13 अगस्त) को अदालत का माहौल उस वक्त खास हो गया, जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत पहुंचे. इस हमले में गोलीबारी कर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था और उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी.
इस मामले में असददुद्दीन ओवैसी ने अदालत के सामने मुख्य गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया. AIMIM प्रमुख ओवैसी के अदालत आने के मद्देनजर इंतजामिया ने कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए थे.
ओवैसी के अदालत पहुंचने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. कोर्ट परिसर और उसके आसपास बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया. सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी के बीच ओवैसी अदालत पहुंचे. बयान दर्ज कराने की कार्रवाई पूरी होने के बाद वह सुरक्षा घेरे के बीच कोर्ट परिसर से रवाना हो गए.
"मामले में 8 सितंबर को होगी सुनवाई"
AIMIM के स्पोक्सपर्सन और एडवोकेट शादाब चौहान ने इस मामले को लेकर जानकारी दी. हापुड़ में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था. उनके मुताबिक, हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं और उनकी जान लेने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि गोली थोड़ा नीचे लगी, जिसकी वजह से ओवैसी की जान बच गई.
शादाब चौहान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी अदालत में पेश हुए और उनका बयान दर्ज किया गया. हालांकि उन्होंने अदालत में चल रही कार्रवाई की बारीक जानकारी शेयर करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मामले में क्रॉस-एग्जामिनेशन यानी जिरह और चल रही अदालती कार्रवाई की डिटेल्स पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला अभी अदालत में चल रहा है.
AIMIM स्पोक्सपर्सन ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है. उन्होंने कहा कि फिलहाल कानूनी कार्रवाई जारी है और इस मामले में अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं आया है. उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस घटना में शामिल लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी.
असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का क्या है पूरा मामला?
बता दें, यह पूरा मामला 3 फरवरी 2022 का है. उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरे जोर पर था. असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मुहिम के सिलसिले में मेरठ पहुंचे थे. मेरठ में चुनावी प्रोग्राम खत्म करने के बाद वह दिल्ली की तरफ लौट रहे थे. इसी दौरान हापुड़ जिले में छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनके काफिले पर कुछ लोगों ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं.
हमले के बाद ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान भी मिले थे. हालांकि, इस हमले में असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह महफूज रहे और उन्हें कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. इस घटना के बाद पूरे देश में हलचल मच गई थी. हमले के बाद मुकामी पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की और मुल्जिमों की तलाश तेज कर दी.
जांच के दौरान पुलिस ने सचिन शर्मा और शुभम नाम के दो मुल्जिमों को चिन्हित किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मामला अदालत पहुंचा और तब से इस पर न्यायिक कार्रवाई जारी है. इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी अदालत में पेश हुए और उन्होंने मामले में अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया.