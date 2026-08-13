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हापुड़ गोलीकांड के 4 साल बाद कोर्ट पहुंचे ओवैसी, हमले के मामले में दर्ज कराया बयान

Asaduddin Owaisi Hapur Court Visit: गुरुवार 13 अगस्त को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हापुड़ कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने साल 2022 में खुद के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया. ओवैसी की आमद के मद्देनजर अदालत में और आसपास सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 13, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:41 PM IST
हापुड़ गोलीकांड के 4 साल बाद कोर्ट पहुंचे ओवैसी, हमले के मामले में दर्ज कराया बयान
Image Credit: हापुड़ की अदालत में बयान दर्ज कराने पहुंचे AIMIM प्रमुक असदुद्दीन ओवैसी

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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