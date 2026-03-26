बंगाल से असम तक ओवैसी का खास प्लान, गठबंधन से बदलेगा समीकरण?

AIMIM In Assam And West Bengal Election: बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बंगाल और असम में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की नीति अपनाई है. बीते बुधवार (25 मार्च) को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया. अब AIMIM ने बंगाल के बाद असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को समर्थन देने का ऐलान किया है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह फैसला बदरुद्दीन अजमल के अनुरोध के बाद लिया गया है. उन्होंने आगे कहा, "बदरुद्दीन अजमल के बेटे, अब्दुल रहमान अजमल (पूर्व MLA), आज दिल्ली में मेरे घर पर मुझसे मिले. मैंने बदरुद्दीन अजमल से भी फोन पर बात की."

अपने कैंपेन प्लान के बारे में बताते हुए, ओवैसी ने कहा कि वह 2 और 3 अप्रैल को गुवाहाटी जाएंगे, जहां वह AIUDF उम्मीदवारों के समर्थन में कई पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे. यह घोषणा पश्चिम बंगाल में AIMIM के हालिया राजनीतिक कदम के बाद हुई है, जहाँ ओवैसी ने हुमायूँ कबीर और उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी को समर्थन दिया, जिससे पूर्वी भारत में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम का संकेत मिला.

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ओवैसी ने हुमायूँ कबीर को अपना समर्थन देते हुए कहा, "हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम अल्पसंख्यकों से एक लीडरशिप उभरे और मज़बूत हो. हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ़ इस चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा." AIMIM चीफ ओवैसी ने आगे कहा कि आखिरी चर्चा के लिए सिर्फ दो या तीन विधानसभा सीटें बची हैं.

उन्होंने कहा, "आखिरी चर्चा के लिए सिर्फ दो या तीन सीटें बची हैं, जो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इन चुनावों में हमारा पहला लक्ष्य इस राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्र राजनीतिक लीडरशिप बनाना और उसे मज़बूत करना है."

असम और पश्चिम बंगाल में AIMIM के बढ़ते गठबंधन चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहाँ अल्पसंख्यक वोटर ज़्यादा हैं. असम में 126 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में - 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी.