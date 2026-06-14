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ओवैसी ने खोले अपने पत्ते, यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए रखी सहयोग पर शर्त

Asaduddin Owaisi Bahraich Rally: मानसून की बारिश ने भले ही उत्तर प्रदेश की तपती जमीन को ठंडक पहुंचा दी हो, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी चुनावी हलचल के बीच बहराइच से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा सियासी संदेश दिया, जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी को भी टेंशन में डाल दिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:17 PM IST
ओवैसी ने खोले अपने पत्ते, यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए रखी सहयोग पर शर्त
Image Credit: बहराइच में सभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

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