Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. चुनावी तैयारियों के बीच सियासी दल अपने-अपने जनाधार को मजबूत करने में जुट गए हैं. इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया.