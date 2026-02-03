"मैं भारत से मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा..." ओवैसी ने जिन्ना कहने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Advertisement
Asaduddin Owaisi Statemen: तेलंगाना में नगर निगम चुनाव के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह जिन्ना नहीं है, वह भारत से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भारत से नहीं बल्कि उन लोगों से है, जो मुसलमानों और दलितों के अधिकार छीनना चाहते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:21 PM IST

Telangana Municipal Election: तेलंगाना में नगर निगम चुनाव नजदीक है. नगर निगम चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संगीरेड्डी जिले में डोर-टू-डोर कैंपेन किया. इस दौरान संगीरेड्डी जिले में आयोजित एक चुनावी सभा में ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने देश में मुस्लिम समुदाय पर बजरंग दल और गौरक्षकों द्वारा जुल्म किए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन जुल्मों से हमें मायूस नहीं होना, हमें हौसले के साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जारी रखनी है.

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग मुझे पाकिस्तान बनाने वाले व्यक्ति जिन्ना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैं वह नहीं हूं, जो देश का बंटवारा करके, पाकिस्तान चला गया. उन्होंने आगे कहा कि मैं इस देश से मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई देश से नहीं बल्कि उन ताकतों से है, जो देश में मुसलमानों और दलितों का अधिकार छिनना चाहते हैं. 

असदुद्दीन ओवैसी ने नए वक्फ कानून जिक्र करते हुए कहा कि अगर संसद में ओवैसी के साथ अख्तरुल इमान और इम्तियाज जलील आ जाते, तो हम नरेंद्र मोदी यह काला कानून नहीं लेकर आ सकते थे. उन्होंने वक्फ बिल सवाल उठाते हुए कहा कि यह कानून बनाकर किसका नुकसान किया जा रहा है? उन्होंने आगे कहा कि नए वक्फ कानून के जरिए सिर्फ मुसलमानों के मदरसे, मस्जिदों और खानकाहों को छीना जा रहा है. 

गौरतलब है कि चुनावी राजनीति में AIMIM को लगातार कामयाबी मिल रही है. हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में AIMIM के 125 कॉर्पोरेटर जीते. वहीं, बिहार विधानसभा में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर जोरदार टक्कर दिया.

