"वोटरों के लिए जिंदगी मौत का सवाल..." SIR पर ओवैसी की खास अपील

Owaisi On Telangana SIR: तेलंगाना में चुनाव आयोग के जरिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) किया जाएगा. इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटरों से खास अपील की है. उन्होंने शुक्रवार (29 मई) को वोटरों से अपील की कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को जिंदगी और मौत का मुद्दा मानें और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें.

ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के दिन ईद-मिलान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में SIR की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी. उन्होंने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या तो वोटरों के घरों पर जाकर उन्हें एन्यूमरेटर फॉर्म देंगे या सीधे उनके हाथों में सौंपेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में, पूरे देश में किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने SIR पर उस तरह से काम नहीं किया है, जैसा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है. हमने इसके लिए एक ऐप भी बनाया है."

ओवैसी ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से गुजारिश करते हुए कहा कि आप सभी से मेरा अनुरोध है, जैसा कि आप जानते हैं, 25 जून से SIR शुरू होने वाला है. जब 25 जून को SIR शुरू होगा, तो बूथ लेवल अधिकारी (BLO) एन्यूमरेटर फॉर्म लेकर अलग-अलग वोटरों के घरों पर जाएंगे और या तो फॉर्म वोटर के घर पर छोड़ देंगे या सीधे उनके हाथों में सौंप देंगे."

Add Zee News as a Preferred Source

ओवैसी ने उन वोटरों से, जो पढ़ नहीं सकते, अपील की कि वे फॉर्म को बूथ लेवल एजेंट (BLA) के तौर पर तैनात मजलिस कार्यकर्ताओं से या किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से चेक करवा लें. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाते हुए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने पार्टी सदस्यों और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को BLA (बूथ लेवल एजेंट) के तौर पर नियुक्त किया है.

उन्होंने कहा, "मैं 25 जून से तेलंगाना में शुरू होने वाले SIR के संबंध में सभी वोटरों से अपील कर रहा हूं; मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसे बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है. मैं यह बात आपकी भावनाओं को भड़काने या आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह निश्चित रूप से हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है."

उन्होंने आगे कहा कि AIMIM ने BLA नियुक्त किए हैं और उन्हें प्रशिक्षित भी किया है, और यही टीम रिवीजन की पूरी प्रक्रिया के दौरान काम करती रहेगी. "जब BLO आकर आपको फ़ॉर्म दे, तो कृपया उसे पढ़ें. अगर आपको पढ़ना नहीं आता, तो उसे मजलिस के उन ज़िम्मेदार सदस्यों को दिखाएँ जो BLA के तौर पर काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाएँ जिसे आप जानते हैं और जिस पर आपको भरोसा है. जाँच लें कि [वोटर] मैपिंग सही ढंग से हुई है या नहीं। सही मैपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैपिंग सही होगी, तो आने वाली ड्राफ़्ट लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा."