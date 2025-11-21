Advertisement
अखलाक मॉब लिंचिंग केस: योगी सरकार की हरकत पर भड़के ओवैसी; बोले, क्रिमनल्स के हैं साथी

Owaisi on Akhlaq Mob lynching Case: हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अखलाक मॉब लिंचिंग के आरोपियों पर से मुकदमा वापिस लेने के योगी सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर सीएम योगी और भाजपा को अपराधियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:58 AM IST

Owaisi on Akhlaq Mob lynching Case: साल 2015 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में अखलाक को एक उग्र हिंदूवादी भीड़ ने पीट-पिटकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया. पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया. अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखलाक खान मॉब लिंचिंग के 18 आरोपियों पर से मुकदमा वापिस लेने के आदेश दिया है. योगी सरकार ने सुरजपुर कोर्ट में इन आरोपियों पर से मुकदमा वापिस लेने की अपील की है. इस घटना के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि दादरी में अख़लाक़ पर गौ-मांस का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मॉब लिंचिंग की गई. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर हमला बोलते हुए लिखा कि योगी बाबा कानून-व्यवस्था पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पर भाजपा का असली चेहरा यही है कि वह हमेशा मुजरिमों के साथ खड़ी नज़र आएगी.

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि अखलाक के परिवार ने उसकी लिंचिंग अपनी आँखों से देखी थी, वे आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. उन्होंने आगे लिखा कि इस मामले में दस साल में किसी भी आरोपी को सजा नहीं हुई. असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि CM योगी ने फैसला लिया है कि अखलाक के कातिलों के खिलाफ केस वापस ले लिया जाएगा. सरकार के अनुसार यह फैसला सामाजिक सद्भाव के हित में है. उन्होंने लिखा कि नाइंसाफी की बुनियाद पर सद्भाव नामुमकिन है.

गौरतलब है कि दादरी में 28 सितंबर 2015 को मंदिर की लाउडस्पीकर से अफवाह फैलाई गई कि अखलाक के फ्रिज में गोमांस है. इस अफवाह के आधार पर सैकड़ों की संख्या में उग्र भीड़ इकट्ठा हो गई और अखलाक को उसके घर से निकालकर मौत के घाट उतार दिया. 

