मुस्लिम विरोधी वीडियो पर मचा बवाल; ओवैसी ने कमिश्नर को पत्र लिखकर की ये बड़ी मांग

Owaisi Demands Action Against CM Himanta: भारतीय जनता पार्टी के असम राज्य के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी विवादित वीडियो शेयर करने का मामला तूल पकड़ लिया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख  असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कमिश्नर को पत्र लिखा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 03:04 PM IST

Owaisi Demand Action Against CM Himanta: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए जाते हैं. BJP के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी प्रचार वीडियो जारी किया गया, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को औपचारिक शिकायत दी.

दरअसल, हाल ही में BJP के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें असम के सीएम हिमंत बिस्वा मुस्लिम व्यक्तियों पर गोलियां चला रहे हैं. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया.

सोमवार (9 फरवरी) को AIMIM चीफ ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र लिखा. पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई वर्षों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य मंचों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिनमें से कई अब भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं.

पुलिस कमिश्नर के नाम पत्र में ओवैसी ने कहा, "मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कई सालों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सार्वजनिक भाषणों और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं. ऐसे कई भाषण अभी भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं. 

पत्र में कहा गया है कि हाल के महीनों में मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने नफरत भरे भाषणों को और तेज कर दिया है, जिसका साफ और सचेत इरादा मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देना है, यह जानते हुए भी कि ऐसे आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले हैं.

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में साफ तौर पर कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र, विशेष रूप से कानून के शासन की रक्षा करना राज्य और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है. कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि पुलिस को औपचारिक शिकायत के अभाव में भी नफरत भरे भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई भी निष्क्रियता या हिचकिचाहट कर्तव्य की गंभीर लापरवाही मानी जाएगी.

उन्होंने कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट द्वारा 7 फरवरी को पोस्ट किया गया एक हालिया वीडियो, जिसे एक दिन बाद हटा दिया गया था. लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उसमें हिमंत बिस्वा सरमा को हथियार से लैस दिखाया गया है और वे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें साफ तौर पर मुसलमान दिखाया गया है और उन्हें गोली मार रहे हैं.

पत्र में कहा गया है कि विवादित वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरों और 'पॉइंट ब्लैंक शॉट' और 'कोई दया नहीं' जैसे बयानों के साथ, मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के इरादे से किया गया एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य है."

पत्र में कहा गया है कि यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और पूरे भारत में उपलब्ध था, जिसमें इस पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है. मैंने इसे इस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में देखा है. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कानून के अनुसार श्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें.

