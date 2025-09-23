AIMIM चीफ ओवैसी सीमांचल में बिताएंगे कई दिन, लोगों से की बड़ी अपील

Owaisi will reach Seemanchal: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वह 24 से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल इलाके में रहेंगे और किशनगंज का दौरा करेंगे. इस दौरान वह अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे. ओवैसी ने लोगों से राजनीतिक कारवां से जुड़ने की अपील की और कहा कि पिछली सभी सरकारों ने सीमांचल क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक रूप से नज़रअंदाज़ किया है.

ओवैसी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

ओवैसी ने अप ने सोशलल मीडिया अकाउंट पर लिखा,"मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक सीमांचल, बिहार में रहूंगा, इंशाअल्लाह. मैं कई साथियों से मिलूंगा और इंशाअल्लाह कई नई दोस्तियां भी बनेंगी. हर पिछली सरकार ने सीमांचल के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अनदेखा किया है. इसका एकमात्र समाधान है. एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़. मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे राजनीतिक कारवां से जुड़ें."

बिहार में जल्द है चुनाव

बिहार में जल्द ही सियासी जंग देखने को मिलेगी. यहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगा, जबकि कांग्रेस और राजद सहित विपक्षी इंडिया ब्लॉक नीतीश सरकार को सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार विधानसभा समीकरण

बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से एनडीए के पास 131 सीटें हैं. इसमें भाजपा के 80, जदयू के 45 और हम(से) के 4 विधायक शामिल हैं. इसके अलावा दो निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन एनडीए को प्राप्त है. वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 111 सीटें हैं, जिनमें राजद के 77, कांग्रेस के 19, सीपीआई(एमएल) के 11, सीपीआई(एम) के 2 और सीपीआई के 2 विधायक शामिल हैं.

इससे एक दिन पहले, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की उस मांग का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से नए जीएसटी दर तर्कसंगठन (rate rationalisation) के कारण हुए 7,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की भरपाई की अपील की थी.

ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था,"मैं पूरी तरह से ए रेवंत रेड्डी द्वारा रखी गई मांग से सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बकूल करना चाहिए. इससे सभी राज्यों को मदद मिलेगी और यह पता चलेगा कि क्या मोदी सरकार संघीय ढांचे (Federalism) में विश्वास रखती है. तेलंगाना राज्य को उसके विकास के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए."