/उमराह पर गए AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को ओवैसी ने पार्टी से निकाला, मचा सियासी बवाल

Hyderabad News: हैदराबाद में AIMIM ने तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य मिर्ज़ा रहमत बेग को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है. पार्टी के संयुक्त सचिव एस.ए. हुसैन अनवर द्वारा जारी एक बयान में न सिर्फ बेग को निकाले जाने की घोषणा की गई, बल्कि उन्हें अपनी विधान परिषद की सीट से इस्तीफ़ा देने का निर्देश भी दिया गया. हालांकि, पार्टी ने इस कार्रवाई का कोई ठोस कारण नहीं बताया है. मिर्ज़ा रहमत बेग उमरा की यात्रा पर गए थे. इसी दौरान ओवैसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. बेग के निकाले जाने की खबर AIMIM के आधिकारिक सूत्रों और बेग के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से सामने आई. वहीं, विधान परिषद के अध्यक्ष को अभी तक बेग का इस्तीफ़ा नहीं मिला है.