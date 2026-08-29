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उमराह पर गए AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को ओवैसी ने पार्टी से निकाला, मचा सियासी बवाल

AIMIM MLC Mirza Rahmat Baig Expelled: हैदराबाद में, AIMIM ने तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य मिर्ज़ा रहमत बेग को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है. पार्टी ने उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल की अपनी सीट से इस्तीफा देने का भी निर्देश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 29, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:40 AM IST
उमराह पर गए AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को ओवैसी ने पार्टी से निकाला, मचा सियासी बवाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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