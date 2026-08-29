/उमराह पर गए AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को ओवैसी ने पार्टी से निकाला, मचा सियासी बवाल

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Hyderabad News: हैदराबाद में AIMIM ने तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य मिर्ज़ा रहमत बेग को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है. पार्टी के संयुक्त सचिव एस.ए. हुसैन अनवर द्वारा जारी एक बयान में न सिर्फ बेग को निकाले जाने की घोषणा की गई, बल्कि उन्हें अपनी विधान परिषद की सीट से इस्तीफ़ा देने का निर्देश भी दिया गया. हालांकि, पार्टी ने इस कार्रवाई का कोई ठोस कारण नहीं बताया है. मिर्ज़ा रहमत बेग उमरा की यात्रा पर गए थे. इसी दौरान ओवैसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. बेग के निकाले जाने की खबर AIMIM के आधिकारिक सूत्रों और बेग के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से सामने आई. वहीं, विधान परिषद के अध्यक्ष को अभी तक बेग का इस्तीफ़ा नहीं मिला है.
इस मामले पर बात करते हुए हैदराबाद यूथ करेज (HYC) के अध्यक्ष सलमान खान ने मांग की है कि AIMIM नेतृत्व बेग को हटाए जाने के पीछे के पूरे कारणों को सार्वजनिक करे. एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बेग के खिलाफ शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह त्वरित कार्रवाई की गई. हालांकि, खान का तर्क है कि जनता को कारणों से अंधेरे में रखकर किसी चुने हुए प्रतिनिधि को चुपचाप हटाना अनुचित है.
AIMIM पर कांग्रेस का हमला
खान ने आगे आरोप लगाया कि यह विवाद सिर्फ मिर्ज़ा रहमत बेग तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने दावा किया कि AIMIM के एक मौजूदा विधायक और एक कॉर्पोरेटर पर भी दुर्व्यवहार के ऐसे ही आरोप हैं. यह दावा करते हुए कि उनके पास इन आरोपों से संबंधित ठोस सबूत हैं, उन्होंने AIMIM प्रमुख से पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के आचरण की जांच करने का आग्रह किया. इस बीच, भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के नेता नितिन नंदेकर ने भी मांग की कि बेग को निकाले जाने के कारणों को सार्वजनिक किया जाए.
बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि बेग ने गोशामहल क्षेत्र में अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं तथा नगर निगम अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश की. नंदेकर ने यह भी आरोप लगाया कि बेग गो-संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ताओं को धमकाते थे और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे.