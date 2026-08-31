/ओवैसी ने पार्टी से बाहर निकाला, तो MLC पद छोड़ने से किया इनकार; अब मिर्जा रहमत बेग का अता-पता नहीं!

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Mirza Rahmath Baig AIMIM Expulsion: AIMIM से निकाले गए MLC मिर्ज़ा रहमत बेग से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है. 29 अगस्त को बेग सऊदी अरब से उमराह करके हैदराबाद लौटे थे. अब उनके लापता होने की बात सामने आई थी. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निकाल दिया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता से इस्तीफ़ा देने का निर्देश दिया है. सोशल मीडिया पर बेग के ख़िलाफ़ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे. हालांकि, बेग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और दावा किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है.
पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में बेग ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी न्याय सुनिश्चित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहने की इच्छा जताई. बेग ने यह भी साफ किया कि वह लापता नहीं हुए थे, बल्कि उमराह की यात्रा पर गए थे; वह शनिवार को हैदराबाद लौटे. हालांकि, उनके लौटने के बाद उनसे संपर्क न हो पाने की खबरों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है.
AIMIM से निष्कासन
AIMIM ने 29 अगस्त को मिर्ज़ा रहमत बेग को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया. पार्टी के संयुक्त सचिव SA हुसैन अनवर द्वारा जारी एक संक्षिप्त बयान में बेग को तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्देश दिया गया. हालांकि, पार्टी ने अपने बयान में इस कार्रवाई के विशिष्ट कारणों का खुलासा नहीं किया. दूसरी ओर बेग ने अपने MLC पद से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने रहना चाहते हैं और पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करना जारी रखना चाहते हैं.
BJP और BRS ने जांच की मांग की
इस मामले ने तेलंगाना की राजनीति में हलचल मचा दी है. BJP और BRS दोनों ने पूरे मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग की है. BJP के राज्य मुख्य प्रवक्ता NV सुभाष ने कहा कि 'अनुशासनहीनता' के आधार पर बेग को पार्टी से निकालना ही काफी नहीं है. उन्होंने आरोपों की पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया.