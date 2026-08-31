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ओवैसी ने पार्टी से बाहर निकाला, तो MLC पद छोड़ने से किया इनकार; अब मिर्जा रहमत बेग का अता-पता नहीं!

Mirza Rahmath Baig AIMIM Expulsion: AIMIM से निकाले गए MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उनकी छवि खराब करने के लिए डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल किया गया. उमराह से लौटने के बाद उनके कथित तौर पर लापता होने की खबरें सामने आई हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 31, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:14 PM IST
ओवैसी ने पार्टी से बाहर निकाला, तो MLC पद छोड़ने से किया इनकार; अब मिर्जा रहमत बेग का अता-पता नहीं!

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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