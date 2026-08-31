/ओवैसी ने पार्टी से बाहर निकाला, तो MLC पद छोड़ने से किया इनकार; अब मिर्जा रहमत बेग का अता-पता नहीं!

Mirza Rahmath Baig AIMIM Expulsion: AIMIM से निकाले गए MLC मिर्ज़ा रहमत बेग से जुड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है. 29 अगस्त को बेग सऊदी अरब से उमराह करके हैदराबाद लौटे थे. अब उनके लापता होने की बात सामने आई थी. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निकाल दिया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता से इस्तीफ़ा देने का निर्देश दिया है. सोशल मीडिया पर बेग के ख़िलाफ़ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए थे. हालांकि, बेग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और दावा किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है.