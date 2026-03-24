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'मस्जिद के सामने नागिन डांस पर होगा एनकाउंटर', ओवैसी के नेता का विवादित बयान

Haji Shaukat Ali on UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, AIMIM अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश कर रही है. मेरठ में एक 'ईद मिलन' कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:39 PM IST

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'मस्जिद के सामने नागिन डांस पर होगा एनकाउंटर', ओवैसी के नेता का विवादित बयान

UP News: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इन चुनावों से पहले ही सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. बिहार में मिली सफलता के बाद AIMIM का लक्ष्य अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाना है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की जोरदार कोशिश कर रही है. इसी बीच, AIMIM के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक विवादित बयान दिया है.

हाजी शौकत अली ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित एक 'ईद मिलन' समारोह में शिरकत की. यह कार्यक्रम हापुड़ रोड पर स्थित हाजीपुर के 'लब्बैक फार्महाउस' में आयोजित किया गया था. इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "UP में हमें 111 विधायक मत दीजिए, हमें सिर्फ़ 11 विधायक दीजिए और जो लोग मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, उन्हें भी खुद एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा. मैं इसी वादे के साथ यहां से जा रहा हूं. अगर आप अपनी मस्जिदों और मदरसों की हिफ़ाज़त करना चाहते हैं, तो आपको एक ही निशान, एक ही झंडे और एक ही रहनुमा के पीछे एकजुट होना होगा.

"नागिन डांस पर होगा एनकाउंटर"
उन्होंने आगे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी जगह बनानी होगी. तरक्की सिर्फ़ गोरखपुर और सैफई तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए. बल्कि मेरठ में भी होनी चाहिए. मेरठ के पुलिस अधीक्षक ने यह ऐलान किया था कि जो कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ेगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा." उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जब राम नवमी का जुलूस निकलेगा, तो कैप्टन इसी तरह का एक और बयान जारी करेंगे, 'सावधान! अगर राम नवमी के जुलूस के दौरान किसी ने मस्जिद के सामने 'नाग-नागिन डांस' किया, तो मैं उसके पैर में गोली मार दूंगा.' कैप्टन साहब, भारत को आज़ाद कराने वाले हमारे ही लोग थे."

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मुसलमानों से की ये गुजारिश
उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं कि इस देश में हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और यह कि BJP ने तो हमारे मदरसों को भी बंद कर दिया था. उन्होंने उनसे कहा कि वे लोगों को बताएं कि कैसे सिर्फ आरोपों के आधार पर हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिए गए और कैसे हम पर गोलियां चलाई गईं, और यह भी सिर्फ आरोपों के आधार पर ही. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को 111 विधायकों की जीत दिलाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, वही व्यक्ति अब कह रहा है, "यह मेरी सरकार नहीं है; मैं क्या कर सकता हूं?"

कांग्रेस नेता ने दी प्रतिक्रिया 
उत्तर प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष हाजी शौकत अली के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "अगर बिहार में BJP की सरकार बनी है, तो इसकी वजह असदुद्दीन ओवैसी हैं. उनकी पार्टी ने वोटों को बांट दिया है. वह BJP के बिछड़े हुए जुड़वां भाई की तरह काम करते हैं. आप चुनावी मैदान में सिर्फ़ बयान देने और ऐसे काम करने के लिए उतरते हैं, जिनसे सिर्फ़ BJP को फ़ायदा हो. मैं आप पर यह सीधा आरोप लगा रहा हूं."

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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