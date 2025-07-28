Advertisement
'थप्पड़ का मौका चूक गए नसीरुद्दीन शाह,' AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने क्यों दिया ऐसा बयान, जानें वजह?

AIMIM Leader Imtiaz Jaleel on Naseeruddin Shah Controversy: मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ एयरपोर्ट पर एक पत्रकार के जरिये सवाल पूछने पर AIMIM नेता इम्तियाज जलील की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि शाह ने उसको थप्पड़ मारने का मौका गंवा दिया. हालांकि, इसके उलट मनोज मुंतशिर ने देश के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करने को लेकर नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा. 

 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:05 AM IST

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Naseeruddin Shah Controversy: अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार मामला एयरपोर्ट पर एक पत्रकार के साथ हुई बहस, सोशल मीडिया पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम से कथित तौर पर हटाए जाने के विवाद से जुड़ा है, जिसने अब सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरपोर्ट पर नसीरुद्दीन शाह और एक पत्रकार के बीच हुई बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता इम्तियाज जलील ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "अभिनेता ने पत्रकार को जोरदार थप्पड़ मारने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया." उन्होंने कहा, "ऐसे पत्रकार सिर्फ इसी भाषा को समझते हैं." 

यह भी पढ़ें: 'नफरत घोल रही है', फिल्म ‘गोदान’ पर भड़क उठे मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन

AIMIM नेता इम्तियाज जलील के इस बयान पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कई लोगों ने पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की बात का विरोध किया, जबकि कुछ यूजर्स ने मीडिया द्वारा कथित तौर पर बार-बार किए जाने वाले सवालों को लेकर समर्थन भी जताया. इसके बाद यह मामला अभिनेता और मीडिया के बीच विवाद से आगे बढ़कर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस बन गया.

क्या है पूरा नसीरुद्दीन शाह का मामला?
दरअसल, नसीरुद्दीन शाह ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुंबई यूनिवर्सिटी के 'जश्न-ए-उर्दू' कार्यक्रम से आखिरी समय में हटा दिया गया. नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक, यह कार्यक्रम 1 फरवरी को होना था और वह खास तौर पर छात्रों से बातचीत के लिए उत्साहित थे. उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की देर रात उन्हें बिना किसी वजह निमंत्रण वापस लेने की जानकारी नहीं दी गई और न हीं मुझे कोई माफीनामा मिला. इस घटना को उन्होंने अपमानजनक और निराशाजनक बताया. 

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाह ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में आयोजकों ने दर्शकों को बताया कि उन्होंने खुद कार्यक्रम में आने से इनकार किया, जिसे उन्होंने गलत और भ्रामक बताया. नसीरुद्दीन शाह ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि शायद उनके राजनीतिक विचार और मौजूदा माहौल पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां इस फैसले की वजह हो सकती हैं.

लेख सामने आने के बाद नसीरुद्दीन शाह अपनी बीवी रत्ना पाठक शाह और एक साथी के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर नजर आए, जहां एक रिपोर्टर ने उनसे इस मामले पर सवाल पूछे. नसीरुद्दीन शाह ने शुरुआत में बातचीत से इनकार किया और आगे मामला न बढ़ाने की बात कही, लेकिन वायरल वीडियो में देखा गया कि पत्रकार लगातार सवाल पूछता रहा और उनका पीछा करता रहा. हालात तब तनावपूर्ण हो गये जब नाराज दिख रहे नसीरुद्दीन शाह ने पत्रकार से ऐसा न करने की सलाद दी और माइक्रोफोन को दूर कर दिया. 

वीडियो में नसीरुद्दीन शाह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते और बार-बार मना करने के बावजूद सवाल पूछना परेशान करने जैसा है. उन्होंने यह भी कहा कि माइक्रोफोन उनके चेहरे के बहुत करीब लाया जा रहा था. इस दौरान उनके साथ मौजूद महिला ने भी पत्रकार से पूछा कि साफ इनकार के बावजूद जबरन सवाल क्यों पूछा जा रहा है, जबकि रत्ना पाठक शाह ने हस्तक्षेप कर अभिनेता को मामला रफादफा करने की सलाह दी. इसके बाद दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट से चले गए.

मनोज मुंतशिर ने नसीरुद्दीन शाह का किया विरोध
इस विवाद पर गीतकार मनोज मुंतशिर का भी बयान सामने आया है. 'आदिपुरुष' और 'केसरी' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर मनोज मुंतशिर ने एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा, "भारत में यूनिवर्सिटी स्वतंत्र रूप से चलती हैं और उनका प्रबंधन स्वायत्त होता है." मनोज मुंतशिर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस मामले में क्या हुआ, लेकिन नसीरुद्दीन शाह एक महान कलाकार और शानदार अभिनेता हैं, जिनका सभी सम्मान करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने शाह का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस भारत में वह बड़े हुए, वह अब वैसा नहीं रहा. मनोज मुंतशिर के मुताबिक, पहले का भारत तुष्टिकरण वाला था, जबकि अब नया और बेहतर भारत है और उन्हें यह भारत ज्यादा पसंद है.

यह भी पढ़ें: क्या सिर्फ चरित्र हनन के लिए बनाई जा रही हिंदी फ़िल्में; मुसलमानों के साथ अब निशाने पर ब्राह्मण!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

