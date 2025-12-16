मोहम्मद अतहर की मॉब लिंचिंग पर AIMIM की चेतावनी, मुस्लिम समाज करेगा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन

Bihar Mohammad Athar Mob Lynching Case​: बिहार के नवादा में एक फेरी वाले मोहम्मद अतहर की मॉब लिंचिंग के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है. इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर मोहम्मद मुशीर आलम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. AIMIM लीडर मुशीर आलम ने बिहार सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री इस मामले में कार्रवाई करने में देरी करते हैं तो मुस्लिम समाज पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसके जिम्मेदार सीएम नीतीश कुमार होंगे.

मोहम्मद मुशीर आलम ने कहा कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्र (नालंदा) में मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है तो यह पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने इस घटना को बिहार पर एक काले धब्बे की तरह बताया. उन्होंने मोहम्मद अतहर की मॉब लिंचिंग करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, क्योंकि जिस प्रकार मोहम्मद अतहर को का नाम पूछकर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र को कमजोर करने और संविधान को चोट पहुंचाने वाली बताया.

मोहम्मद मुशीर आलम ने कहा कि मॉब लिंचिंग निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है. ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे क्योंकि जब तक हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक मॉब लिंचिंग करने वालों का हौसला कम नहीं होगा.

गौरतलब है कि लगभग 50 वर्ष के मोहम्मद अतहर जो फेरी पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, उन्हें कुछ लोगों ने घेरकर बेरहमी के साथ पीटा. मोहम्मद अतहर ने अस्पताल में इलाज के दौरान बयान दिया और बताया कि दरिंदों ने किस प्रकार उनपर जुल्म किया. मोहम्मद अतहर ने बताया कि एक आरोपी उनके कानों को पिलास की मदद से कतर दिया, कुछ ने लोहे की रॉड से मारा, नाक और मुंह से खून आने लगे. उन्होंने कहा कि लोहे को गर्म करके उनके शरीर को जलाया गया. आखिर में मोहम्मद अतहर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.