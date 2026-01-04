Muslim महिला को गलत नियत से छुआ, तो काट दूंगा हाथ; AIMIM नेता का बड़ा बयान

Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि अगर कोई शख्स मुस्लिम महिलाओं को गलत नीयत से छूने की कोशिश करेगा, तो वह उसके हाथ काट देंगे.

क्या बोले इम्तियाज़ जलील?

महाराष्ट्र के जलना में बोलते हुए जलील ने कहा,"सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों में कई पार्टियां खुद को सेक्युलर बताती हैं. ये पार्टियां गुंडों और अपराधी तत्वों का समर्थन करती हैं, लेकिन मुसलमानों के अधिकारों के लिए खड़े होने से कतराती हैं."

इम्तियाज जलील का यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए एक महिला का हिजाब हटाए जाने की घटना और इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद की टिप्पणियों के बाद आया है. इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के जलना में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए AIMIM के 17 उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट के बयान पर भी तंज कसा.

संजय शिरसाट ने की थी पंतग चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने की मांग

संजय शिरसाट ने मकर संक्रांति का हवाला देते हुए AIMIM के 'पतंग' चुनाव चिन्ह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर ऐसा है, तो शिवसेना और बीजेपी के नेताओं को भी अगले एक महीने तक 'घड़ी' नहीं पहननी चाहिए.

उनका यह बयान महायुति गठबंधन की सहयोगी पार्टी एनसीपी के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर तंज माना जा रहा है, क्योंकि एनसीपी इन चुनावों में अलग से चुनाव लड़ रही है.

क्या है बिहार का हिजाब विवाद?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर 2025 को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे. डॉ. नुसरत नियुक्ति पत्र लेने मंच पर आईं. नीतीश कुमार ने उन्हें नियुक्ति पत्र देना शुरू किया. इसी दौरान उन्होंने नुसरत के हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? इस दौरान नीतीश कुमार ने उनका हिजाब अपने हाथों से खींच दिया.

इस घटना की देश भर में जमकर मज़म्मत हुई. इस घटना के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश करते नजर आए. हिजाब हटाए जाने के बाद नुसरत कुछ पल के लिए असहज दिखाई दीं. वहां मौजूद लोग हंसने लगे. अधिकारियों ने इशारे से नुसरत को नियुक्ति पत्र लेकर मंच से जाने को कहा. इसके बाद नुसरत मंच से चली गईं.

नुसरत ने ठुकराई नौकरी

इस हादसे से नुसरत इतनी आहत हो गईं कि उन्होंने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी. बिहार सरकार ने उन्हें दोबारा ज्वाइन करने का ऑफर दिया है. हालांकि नुसरत का इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.