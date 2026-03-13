“मुसलमानों को धमकाना बंद करो”, संभल CO के बयान पर भड़के ओवैसी के सिपाही

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शांति समिति की बैठक के दौरान असमोली इलाके के सर्किल ऑफिसर (CO) कुलदीप सिंह ने ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर विवादित बयान दिया था. इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है.

दरअसल, संभल में 'अलविदा' और ईद की नमाज़ों को लेकर शांति समिति की एक बैठक चल रही थी. इस बैठक के दौरान CO कुलदीप सिंह ने साफ़ तौर पर कहा कि किसी भी हाल में सड़कों पर नमाज़ नहीं पढ़ी जानी चाहिए. अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेज दिया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने ईरान-इज़रायल संघर्ष के संबंध में मुस्लिम समुदाय को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आपको ईरान से इतनी ही हमदर्दी है, तो फ़्लाइट पकड़िए, ईरान जाइए और वहां जाकर जंग लड़िए. लेकिन यहां सड़कों पर पोस्टर लेकर या रील्स बनाकर मत बनाइए वरना हम आपकी ही 'रेल' बना देंगे."

इस बयान की आलोचना करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ज़ोर देकर कहा कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी वाले पद पर बैठे किसी अधिकारी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. CO की यह टिप्पणी मुसलमानों को डराने-धमकाने जैसा है और पूरी तरह से असंवैधानिक है. प्रासंगिक सवाल उठाते हुए, शौकत अली ने पूछा कि मुसलमानों को इतना कमज़ोर क्यों समझा जा रहा है कि उन्हें इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक सरकारी अधिकारी की तरफ से आया ऐसा बयान संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है. शौकत अली ने मांग की कि इस बयान के संबंध में CO कुलदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

CO पर बोला बड़ा हमला

शौकत अली ने इस मुद्दे के संदर्भ में पूर्व CO अनुज चौधरी का भी ज़िक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में भी इसी तरह के विवाद सामने आ चुके हैं. उनके अनुसार, कुछ अधिकारी ऐसे बयान देकर "नंबर बनाने" की कोशिश करते हैं, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. AIMIM नेता ने कहा कि ऐसी भाषा किसी ज़िम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देती. CO के बयान को "सड़क-छाप गुंडों और अपराधियों जैसी भाषा" बताते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि इससे समाज में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. इसके अलावा, शौकत अली ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे उन शांति समिति की बैठकों से दूरी बनाए रखें, जहां उन्हें अपमानित महसूस कराया जाता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी बैठक के दौरान किसी समुदाय की गरिमा और सम्मान को बनाए नहीं रखा जाता है, तो ऐसे मंचों पर शामिल होने का कोई मतलब नहीं है.

बांग्लादेश हिंसा का किया जिक्र

अपने बयान में एक और अहम सवाल उठाते हुए शौकत अली ने पूछा कि जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई घटनाओं को लेकर भारत के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो क्या किसी ने कभी भारत के हिंदुओं से यह कहा था कि वे बांग्लादेश चले जाएं? उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह की बयानबाज़ी समाज को बांटने वाली है और इससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ सकता है. उन्होंने CO कुलदीप सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उस अधिकारी को मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है, तो उसे खुद ही कहीं और चले जाना चाहिए. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें यहां का माहौल ठीक नहीं लगता, तो उन्हें नेपाल चले जाना चाहिए.

