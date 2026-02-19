'रमजान के महीने में दिल्ली में बंद हो शराब की दुकानें', ओवैसी के नेता की बड़ी डिमांड

Shoaib Jamai on Ramadan Alcohol Ban Demand: AIMIM दिल्ली के प्रेसिडेंट शोएब जामई ने रमजान के दौरान दिल्ली में शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सावन में धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है, तो रमजान में भी ऐसा ही होना चाहिए.
Ramadan Alcohol Ban Demand: AIMIM के नेता शोएब जमई ने मांग की है कि रमज़ान के महीने में दिल्ली की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं. AIMIM दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट शोएब जमाई ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने में दिल्ली की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं. पब्लिक जगहों पर शराब की बिक्री और पीने पर रोक लगनी चाहिए. अगर आप सावन के महीने में नॉन-वेजिटेरियन दुकानें बंद करके इज्जत चाहते हैं, तो आपको हमारे पवित्र महीने की भी इज्जत करनी चाहिए."
रमज़ान का महीना गुरुवार से शुरू हो रहा है. शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने कल दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से यह ऐलान किया. रमज़ान के महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं. इस महीने को रहमत, माफ़ी और मुक्ति का महीना माना जाता है. मुस्लिम समुदाय खास तौर पर रमज़ान के दौरान इफ्तार और सेहरी की परंपरा का पालन करता है. लोग गरीबों को दान देते हैं, तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पूरी करते हैं. इस महीने में दान और सामाजिक मेलजोल पर ज़ोर दिया जाता है.
पीएम मोदी समेत इन नेताओं ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय को रमज़ान की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "रमज़ान मुबारक. यह महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और मज़बूत करे. हर जगह शांति और खुशहाली हो." इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रमज़ान की बधाई दी. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "रमज़ान मुबारक। यह महीना सभी के लिए शांति, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए."