Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3115126
Zee SalaamIndian Muslimरमजान के महीने में दिल्ली में बंद हो शराब की दुकानें, ओवैसी के नेता की बड़ी डिमांड

'रमजान के महीने में दिल्ली में बंद हो शराब की दुकानें', ओवैसी के नेता की बड़ी डिमांड

Shoaib Jamai on Ramadan Alcohol Ban Demand: AIMIM दिल्ली के प्रेसिडेंट शोएब जामई ने रमजान के दौरान दिल्ली में शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सावन में धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है, तो रमजान में भी ऐसा ही होना चाहिए.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:12 PM IST

Trending Photos

'रमजान के महीने में दिल्ली में बंद हो शराब की दुकानें', ओवैसी के नेता की बड़ी डिमांड

Ramadan Alcohol Ban Demand: AIMIM के नेता शोएब जमई ने मांग की है कि रमज़ान के महीने में दिल्ली की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं. AIMIM दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट शोएब जमाई ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हम दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने में दिल्ली की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं. पब्लिक जगहों पर शराब की बिक्री और पीने पर रोक लगनी चाहिए. अगर आप सावन के महीने में नॉन-वेजिटेरियन दुकानें बंद करके इज्जत चाहते हैं, तो आपको हमारे पवित्र महीने की भी इज्जत करनी चाहिए." 

रमज़ान का महीना गुरुवार से शुरू हो रहा है. शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने कल दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से यह ऐलान किया. रमज़ान के महीने में मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं. इस महीने को रहमत, माफ़ी और मुक्ति का महीना माना जाता है. मुस्लिम समुदाय खास तौर पर रमज़ान के दौरान इफ्तार और सेहरी की परंपरा का पालन करता है. लोग गरीबों को दान देते हैं, तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पूरी करते हैं. इस महीने में दान और सामाजिक मेलजोल पर ज़ोर दिया जाता है.

पीएम मोदी समेत इन नेताओं ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुस्लिम समुदाय को रमज़ान की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "रमज़ान मुबारक. यह महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और मज़बूत करे. हर जगह शांति और खुशहाली हो." इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रमज़ान की बधाई दी. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "रमज़ान मुबारक। यह महीना सभी के लिए शांति, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए."

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Shoaib Jamai on Ramadan Alcohol Ban Demand

Trending news

india bangladesh relations
T20 वर्ल्ड कप विवाद के बाद बैकफुट पर बांग्लादेश, अब भारत से करना चाहता है बात
Ragini Nayak on BJP
मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सरकार पर 63 लाख देने का आरोप, INC का हमला
us iran conflict
ईरान-अमेरिका जंग बस एक कदम दूर? ट्रंप के आदेश का इंतजार, रिपोर्ट में बड़ा दावा
Muzaffarnagar news
UP News: मुजफ्फरनगर में आमिर-समद का हुआ हाफ एनकाउंटर, दोनों पर लगा है संगीन इल्जाम
Gaza News
मलबे में दबी उम्मीदों को सहारा; गाजा को फिर बसाने के लिए ट्रंप का $5 बिलियन का वादा
Maulana Madani
‘मुसलमान को खत्म करने वाले खुद खत्म हुए’, मोहन भागवत के बयान पर मदनी का पलटवार
Delhi news
लाल किले के पास फर्जी NIA अधिकारी मुदस्सर गिरफ्तार, कार में मिला नाबालिग
Delhi news
उमरदीन की हत्या से भड़का गुस्सा; सड़क पर शव रखकर परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार
Bihar News
मुस्लिमों के खिलाफ BJP का बुलडोजर मॉडल पहुंचा बिहार, सीतामढ़ी में की मस्जिद ध्वस्त
Supreme Court
4 लाख नहीं, शमी से 10 लाख चाहिए! SC में हसीन जहां ने याचिक दायर कर रखी ये मांग