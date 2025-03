EID UL FITR: ये दिल्ली है, संभल नहीं, सड़क पर होगी नमाज: AIMIM नेता Shoaib Jamai

Shoaib Jamai on Eid Ul Fitr Namaz: एआईएमआईएम के दिल्ली चीफ डॉ. शोएब जमई ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि यह दिल्ली है मेरठ या संभल नहीं जहां सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते. अगर मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे.

शोएब जमई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं. उनको मालूम होना चाहिए कि यह संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है, हां सबकी दिल्ली. यहां ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी. ईदगाहों और अपने घर की छत पर भी होगी.

शोएब जमई कहते हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान अहम सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है. व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है."

Watch: AIMIM Delhi President Shoaib Jamai on Namaz being prohibited on roads and rooftops says, "...If space in mosques is insufficient, Namaz will be held on the streets, on Eidgah grounds, and even on rooftops. Why shouldn't it be? If roads can be blocked for religious feasts,… pic.twitter.com/5v7AQCd65I

— IANS (@ians_india) March 28, 2025