शिवसेना के बाद AIMIM ने की Ind-Pak मैच रद्द करने की मांग; दिलाई पहलगाम-पुलवामा की याद

Asia Cup 2025: पूरे देश में एशिया कप के भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलों में हिस्सा ले रहा है जबकि वही देश आतंकवाद का समर्थन करता रहा है और हालिया दिनों इस आंतक का भारत खुद भुक्तभोगी रहा है.

एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता है. इसका सामना हमारे देश के लोगों को भी करना पड़ा है. उन्होंने भारत पर हुए आतंकी हमलों जैसे 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा और पहलगाम की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों की हत्या की और हमारी बहनों के सिंदूर तक मिटा दिए.

वारिस पठान ने ANI से बातीचत में कहा कि भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर और उनके प्रभावशाली लोगों पर प्रतिबंध लगाकर दिया. इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ में सूचीबद्ध करने के लिए दुनियाभर में प्रचार भी किया. उन्होंने ऑपरेशन महादेव का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापार और पानी की सप्लाई रोक दी गई और उनकी मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं.

वारिस पठान ने सवाल किया कि ऐसे में भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ क्यों खेल रहा है. उन्होंने कहा, "हम पहलगाम के पीड़ितों को क्या जवाब देंगे? भारत को इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए. मैं यह मैच नहीं देखूंगा और देश को भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए." इससे पहले शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मैच रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि 'कभी न भूलें, कभी माफ न करें. पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए, यही देश की भावना है.' इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कैप के मैच को रद्द करने की मांग की थी.

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत ने किया था बॉयकाट

वारिस पठान से पहले भी भारत और पाकिस्तान के मैच पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा चुकी है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ भारत के खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इंकार कर दिया था. इरफान पठान और हरभजन सिंह समेत दूसर खिलाड़ियों ने यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के विरोध में देश के लोगों के भावनाओं के सम्मान में लिया था. हालांकि, बॉयकाट के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, लेकिन पूरे देश में भारतीय खिलाड़ियों की खूब तारीफ हुई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मैच रद्द करने की याचिका

एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच को रद्द करने को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में भी एक याचिका डाली गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 सितंबर) को 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान टी20 मैच को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे लोगों की भावनाओं के खिलाफ होने का दावा करने वाली याचिका की जल्द सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया.

जस्टिस जे. के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने याचिकाकर्ताओं, आरुषी जैन और अन्य की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच है और इसे होने दिया जाना चाहिए. याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ खेलना यह संदेश देता है कि जब हमारे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, तब हम उस देश के साथ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं जो आतंकवादियों को पनाह देता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि खेल और सियासत अलग हैं और मैच निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक खेला जाना चाहिए.

