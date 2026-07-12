'क्या मुसलमानों की आवाज की कोई अहमियत नहीं?' UCC पैनल पर वारिस पठान ने फडणवीस सरकार को घेरा

UCC को लेकर सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

सीएम फडणवीस ने कहा कि यह सात सदस्यीय समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेगी और अगले छह महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा अंतिम रूप देगी. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, कस्टडी, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून लागू होना. भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल अनुच्छेद 44, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है, UCC की ज़रूरत को तो मानता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और इसे सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है.