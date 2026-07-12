'क्या मुसलमानों की आवाज की कोई अहमियत नहीं?' UCC पैनल पर वारिस पठान ने फडणवीस सरकार को घेरा

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Maharashtra UCC Bill: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर बनाई गई सात सदस्यीय समिति में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं है. पठान ने UCC को "असंवैधानिक" बताया. उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में बनी समिति में एक भी अल्पसंख्यक शामिल नहीं है. जबकि यहां की आबादी का 14%-18% हिस्सा अल्पसंख्यक है. क्या उनकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं है? आपको उनकी राय भी लेनी चाहिए. UCC असंवैधानिक है."
इससे पहले गुरुवार को फडणवीस ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र राज्य में UCC नियमों का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई करेंगी. इस पैनल में कुल सात सदस्य हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से दो लोग शामिल हैं. देसाई के साथ पैनल में हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरसी चव्हाण, हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल मुख्य सदस्य के तौर पर शामिल होंगे.
UCC को लेकर सीएम फडणवीस ने क्या कहा?
सीएम फडणवीस ने कहा कि यह सात सदस्यीय समिति यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करेगी और अगले छह महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा अंतिम रूप देगी. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, कस्टडी, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून लागू होना. भारतीय संविधान के भाग IV में शामिल अनुच्छेद 44, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है, UCC की ज़रूरत को तो मानता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है और इसे सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया गया है.
इनपुट - (ANI)