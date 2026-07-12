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'क्या मुसलमानों की आवाज की कोई अहमियत नहीं?' UCC पैनल पर वारिस पठान ने फडणवीस सरकार को घेरा

Waris Pathan on UCC Bill: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद बीजेपी शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने की होड़ मची है. हाल ही में असम और गुजरात में भी UCC लाया गया है. इस बीच महाराष्ट्र में भी UCC लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुस्लिम नेताओं ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है; खास तौर पर ओवैसी से जुड़े नेता वारिस पठान ने इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 12, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:14 PM IST
'क्या मुसलमानों की आवाज की कोई अहमियत नहीं?' UCC पैनल पर वारिस पठान ने फडणवीस सरकार को घेरा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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