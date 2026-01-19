बरेली में नमाजियों पर एक्शन से भड़के वारिस पठान, कहा- मुसलमान होना जुर्म है क्या?

Bareilly Namaz Controversy: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक खाली पड़े घर के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि क्या अब इस देश में मुसलमान होना ही जुर्म बन गया है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में वारिस पठान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 12 लोग एक घर के अंदर बिना किसी को कोई परेशानी पहुंचाए जुमा की नमाज अदा कर रहे थे. इसके बावजूद पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, बाद में सभी को जमानत मिल गई.

वारिस पठान ने सवाल उठाया कि आखिर किस कानून के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि क्या अब इस देश में मुसलमान होना ही अपराध हो गया है. AIMIM नेता ने आरोप लगाया कि जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो लोगों के साथ मारपीट होती है और अब घर के अंदर नमाज पढ़ने पर भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है और हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा-पाठ करने का अधिकार है.

वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि इन लोगों को किस कानून के आधार पर गिरफ्तार किया गया. उन्होंने इस कार्रवाई को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई देश के लिए ठीक नहीं है.

मुंबई की राजनीति पर बोलते हुए वारिस पठान ने शिवसेना के शिंदे गुट पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किस तरह शिवसेना के पार्षदों को मुंबई के ताज होटल में ठहराया गया है, यह बात जनता भली-भांति समझ रही है. वारिस पठान ने सवाल किया कि आखिर उन्हें वहां क्यों रखा गया और इसके पीछे क्या कारण है. उन्होंने कहा कि जनता ने जिन नेताओं को वोट देकर जिताया है, अब वही लोग मेयर की कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है.

वारिस पठान ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अन्य पार्टियों के नेता भी ताज होटल में मिलने गए थे और इस बात पर चर्चा हो रही थी कि अगला मेयर कौन बनेगा. उन्होंने आशंका जताई कि शायद कोई बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है, जिसका खुलासा मेयर चुने जाने के बाद ही हो पाएगा.

विपक्ष में बैठने और किसी पार्टी को समर्थन देने के सवाल पर वारिस पठान ने साफ किया कि फिलहाल एआईएमआईएम विपक्ष में है. उन्होंने कहा कि समर्थन देना या न देना पार्टी के सुप्रीमो का फैसला होगा और इस विषय पर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगा. AIMIM के नगरसेवकों के टूटने की आशंका के सवाल पर वारिस पठान ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जिन उम्मीदवारों को जनता ने विश्वास के साथ वोट दिया है, वे उस भरोसे पर कायम रहेंगे. उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम अपने समर्थकों और मतदाताओं के विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगी.

शिवसेना और कुछ अन्य दलों के जरिये एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को देश के लिए खतरा बताए जाने पर वारिस पठान ने कड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देकर वे उन लोगों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से वोट देकर उनकी पार्टी को कामयाब बनाया है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर उनकी पार्टी से किस तरह का खतरा है, जबकि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर चुनाव जीता है.

वारिस पठान ने कहा कि असली खतरा उन पार्टियों से है जो नफरत की सियासत करती हैं और समाज को बांटने का काम करती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से न सिर्फ लोकतंत्र, बल्कि पूरी इंसानियत को भी खतरा है.

