"संविधान और आइन के.....", महाराष्ट्र के Anti-Conversion Bill पर वारिस पठान का बड़ा हमला

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Maharashtra News Today: महाराष्ट्र विधानसभा में मजहब तब्दीली मुखालिफ बिल (Anti-Conversion Bill) पास होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. इस बिल को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता वारिस पठान ने शदीद रद्दे-अमल जाहिर किया. उन्होंने इस कानून को "संविधान और आइन के खिलाफ" बताया है.
महाराष्ट्र हुकूमत की ओर से लाए गए इस Anti-Conversion Bill को विधानसभा ने मंजूरी दे दी है. हुकूमत का कहना है कि इस कानून का मकसद जबरन मजहब तब्दीली बिल और लालच देकर मजहब बदलवाने जैसी सरगर्मियों पर रोक लगाना है. बिल पास होने के बाद AIMIM नेता वारिस पठान ने इस पर एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान और आइन के खिलाफ है.
वारिस पठान के बयान के बाद इस बिल को लेकर बहस तेज हो गई है. वहीं सरकार की ओर से इसे जबरन मजहब तब्दीली बिल रोकने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.