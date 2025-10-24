Advertisement
2 परसेंट वाले बनेंगे उप-मुख्यमंत्री, 19 परसेंट मुसलमान सिर्फ देंगे वोट; महागठबंधन पर AIMIM ने उठाए सवाल

Bihar MLA Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के बाद AIMIM के नेता महागठबंधन पर हमलावर हैं और मुस्लिमों की हिस्सेदारी से जुड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Zeeshan Alam

2 परसेंट वाले बनेंगे उप-मुख्यमंत्री, 19 परसेंट मुसलमान सिर्फ देंगे वोट; महागठबंधन पर AIMIM ने उठाए सवाल

Bihar MLA Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल नजदीक आ चुका है. नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए सभी चुनावी पार्टियां जोर-सोर से प्रचार-प्रसार में जुट चुकी हैं. इस बीच महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे का ऐलान किया. महागठबंधन ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव और उप-मुख्यमंत्री पद के लिए मुकेश साहनी के नाम का ऐलान किया. इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन महागठबंधन पर हमलावर है. 

ऑल इंडिया-मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (AIMI) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को उनके आबादी के अनुपात के आधार पर हिस्सेदारी न देने को लेकर महागठबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने हाल ही में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने पर कहा कि यह इस ऐलान से महागठबंधन की असल चेहरा सामने आया है. 

AIMIM के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में 19 परसेंट मुस्लिम समाज की आबादी होने के बावजूद महागठबंधन ने उप-मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में किसी मुस्लिम नेता के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? वारिस पठान ने VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश शाहनी को उप-मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 2 परसेंट आबादी वाला उप-मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुसलमानों की आबादी 19 परसेंट आबादी वाला मुस्लिम समाज को नजरअंदाज किया गया है. 

उन्होंने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए हैं या उसे मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा? गौरतलब है कि AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में शामिल होने और मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन महागठबंधन ने इसे स्वीकार नहीं किया. इसके बाद AIMIM ने एक नया गठबंधन बनाते हुए बिहार में पहले से ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया.

AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. वहीं, AIMIM की गठबंधन, जिसमें आजाद समाज पार्टी (ASP) 25 सीटों पर अपना जनता पार्टी (AJP) 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यानी AIMIM की गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों में से 64 सीटों पर चुनाव लडे़गी. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

