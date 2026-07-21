/जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की तेज हुई मुहिम; AIMIM ने CM योगी के नाम सौंपा ज्ञापन
जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की तेज हुई मुहिम; AIMIM ने CM योगी के नाम सौंपा ज्ञापन
AIMIM Protest For Save Mohammad Ali University: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने "मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी" के ध्वस्तीकरण के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की है. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह यूनिवर्सिटी हजारों स्टूडेंट्स को तालीम दे रही है और इसे नुकसान पहुंचने से उनके भविष्य पर असर पड़ेगा. वहीं, प्रशासन नक्शा मंजूरी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का हवाला दे रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.