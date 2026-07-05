ओवैसी फैमिली के स्कूल पर एक्शन की आहट, अकबरुद्दीन बोले- "एक इदारा गिराओगे तो 10..."

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Hyderabad News: हैदराबाद में एक तालीमी इदारे को लेकर छिड़ा विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है. अदालत की सख्त टिप्पणी और एक हफ्ते की मोहलत के बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सीनियर नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि अगर एक इमारत गिरा दी गई, तो उसकी जगह दस नई इमारतें खड़ी की जाएंगी.
AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार को इस कार्रवाई के लिए आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि अगर इमारतें छीन ली गईं, तब भी वह पेड़ की छांव में बैठकर बच्चों को तालीम देंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं. अकबरुद्दीन ओवैसी की इस चेतावनी के बाद सियासी पारा हाई हो गया.
इतवार (5 जुलाई) को एक जनसभा को खिताब करते हुए चंद्रायनगुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हाई कोर्ट की उस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें हैदराबाद के सलकम चेरुवु इलाके में स्थित बैरिस्टर फातिमा ओवैसी तालीमी इदारों को दी गई निर्माण अनुमति पर सवाल उठाए गए हैं. अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा, "अगर एक तालीमी इदारा गिराया जाएगा, तो हम दस और बना देंगे. हो सकता है मैं उस वक्त मौजूद न रहूं, लेकिन ये इदारे हमेशा कायम रहेंगे."
चंद्रायनगुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग अपने ओहदे और इख्तियार का इस्तेमाल करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अकबरुद्दीन के मुताबिक, उनसे जुड़े तालीमी इदारों को भी जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है और इस तरह की कार्रवाई उन्हें अपने मकसद से पीछे नहीं हटा सकती. उन्होंने आगे कहा, "अगर आप इमारतें भी ले लेंगे, तब भी मैं पेड़ की छांव में बैठकर अपने बच्चों को तालीम दूंगा, लेकिन मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं."
दरअसल, तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण और दूसरे संबंधित विभागों को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है. अदालत ने उन कंस्ट्रक्शन परमिट पर रिपोर्ट मांगी है, जिनके आधार पर इन तालीमी इदारों की इमारतें बनाई गईं.
मामले में यह इल्जाम लगाया गया है कि हैदराबाद के पुराने शहर में मौजूद सलकम चेरुवु झील के पूर्ण जलभराव क्षेत्र के भीतर फातिमा कॉलेज का निर्माण किया गया है. इसी वजह से अदालत में इस निर्माण को लेकर सवाल उठाए गए हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी को भी फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि कथित अतिक्रमण के मामले में इस संस्था ने आंखें मूंदे रखीं और समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया.
बैरिस्टर फातिमा ओवैसी तालीमी कैंपस का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी फातिमा ओवैसी के नाम पर रखा गया है. यहां इब्तिदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक का इंतजाम है. अब इस पूरे मामले पर अदालत की अगली कार्रवाई और संबंधित विभागों की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.