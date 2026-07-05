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ओवैसी फैमिली के स्कूल पर एक्शन की आहट, अकबरुद्दीन बोले- "एक इदारा गिराओगे तो 10..."

Akbaruddin Owaisi Statement: हैदराबाद के सलकम चेरुवु में मौजूद बैरिस्टर फातिमा ओवैसी तालीमी कैंपस के निर्माण को लेकर जारी विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है. निर्माण पर हाई कोर्ट की सख्ती के बीच अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर एक इदारा गिराया गया तो दस और बनाए जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके तालीमी इदारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 05, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:21 PM IST
ओवैसी फैमिली के स्कूल पर एक्शन की आहट, अकबरुद्दीन बोले- "एक इदारा गिराओगे तो 10..."
Image Credit: AIMIM के सीनियर विधायक अकबरुद्दीन ओवैसीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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