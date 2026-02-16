‘जो आजम खान की नहीं हुई, वो इनकी क्या होगी’, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने पर AIMIM का तंज

Advertisement
UP Muslim Vote Bank Politics: AIMIM ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा, "अगर सपा आजम खान की नहीं है, तो उनकी कैसे हो सकती है?" AIMIM ने सपा पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:10 AM IST

AIMIM on Naseemuddin Siddiqui: उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए. सपा चीफ अखिलेश यादव ने उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता दिलाई. पूर्व MLA अनीस अहमद खान उर्फ ​​फूल बाबू भी पार्टी में शामिल हुए. कई अन्य पूर्व MLA भी पार्टी का दामन थाम लिया. सपा में शामिल होने के बाद  नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, "अखिलेश यादव ने PDA का कॉन्सेप्ट शुरू किया. PDA का मतलब है बैकवर्ड क्लास, दलित और माइनॉरिटीज़. उन्होंने समाज के सभी वर्गों पर फोकस किया."

उन्होंने आगे कहा, "आज, ब्राह्मण समुदाय जाति के आधार पर ज़ुल्म का सामना कर रहा है और उन्होंने इस मुद्दे पर भी लीडिंग रोल निभाया है. सिर्फ़ बुलडोज़र चलाने से सब कुछ हल नहीं होगा. असली बदलाव लोगों का दिल जीतने और उनके ज़ख्म भरने से आएगा. मैंने अपनी प्रायोरिटी तय की हैं. समाजवादी पार्टी, उसके लीडर अखिलेश यादव और पूरा समाजवादी परिवार. इसलिए, आज, अपने साथियों, 8-10 पुराने MLA और कई दूसरी पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ, मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूं."

AIMIM ने पूर्व मंत्री पर बोला हमला
AIMIM के पूर्वांचल प्रवक्ता अफसर महमूद ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ने आजम खान जैसे बड़े नेता का साथ नहीं दिया, तो वह नसीमुद्दीन सिद्दीकी का साथ कैसे देगी? अफसर महमूद ने तंज कसते हुए कहा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले BSP में थे और वहां हमेशा नहीं रह सकते थे, इसलिए अब SP में शामिल होने से पार्टी को कोई खास फायदा नहीं होगा. उन्होंने नसीमुद्दीन को "दागी कारतूस" तक कहा और आरोप लगाया कि मंत्री रहते हुए उनके डिपार्टमेंट में कई घोटाले सामने आए थे.

पार्टी बना रही है मुसलमानों में पैठ
AIMIM नेता ने यह भी कहा कि AIMIM की बढ़ती पॉपुलैरिटी से समाजवादी पार्टी घबरा गई है और नए चेहरों को शामिल करके मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया, लेकिन मुश्किल समय में सपा उनके साथ मजबूती से खड़ी नहीं रही. अफसर महमूद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अब पुराने राजनीतिक समीकरणों में नहीं फंसेंगे और AIMIM आने वाले विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में लगातार अपना सपोर्ट बेस बढ़ा रही है और इसका असर आने वाले चुनावों में दिखेगा.

