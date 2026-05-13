सूर्य नमस्कार की तरह वापस लेना होगा 'वंदे मातरम' का फैसला; बिहार सरकार को AIMIM की चुनौती

Bihar News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार में शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है. पार्टी नेता अख्तरुल ईमान ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं, भाजपा सरकार इसे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा फैसला बता रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Bihar News: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वंदे मातरम गीत को अनिवार्य करने के ऐलान के बाद देश भर में विरोध हो रहा है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के मुताबिक राष्ट्रगान (जन गन मन) से पहले वंदे मातरम को गाना जरूरी कर दिया गया है. इस फैसले को बिहार के भाजपा सरकार ने लागू कर दिया है. बिहार के BJP सरकार द्वारा वंदे मातरम को शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य करने को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध जारी है.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के बिहार राज्य अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सूर्य नमस्कार की तरह इस फरमान को भी वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे. उन्होंने कहा कि इस फैसले के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि अगर देश हिन्दू राष्ट्र बन गया है तो इसकी घोषणा सरकार कर दें, फिर वे जो चाहें करें. उन्होंने वंदे मातरम को अनिवार्य करने के फैसले को BJP सरकार देश को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की साजिश बताया. उन्होंने कहा, "मुस्लिम समुदाय के लिए वंदे मातरम गीत को गाना आपत्तिजनक है. हम अपने इस्लाम धर्म के धार्मिक आदर्शों का पालन करने वाले लोग हैं. हम अपने इस्लाम धर्म पर आघात नहीं आने देंगे. हमलोग किसी कीमत पर वंदे मातरम कहने वाले नहीं हैं."
अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम (मुसलमान) मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और वंदना भी हम एक ही अल्लाह की करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब भाजपा की सरकार हमें एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की वंदना-पूजा करने का फरमान जारी कर दिया है, जिससे हमें दिक्कत है.
वहीं, AIMIM के एक अन्य विधायक सरवर आलम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जिस तरह से स्कूलों में बिहार सरकार के द्वारा थोपे गए सूर्य नमस्कार के फरमान को हटाया, ठीक उसी तरह वंदे मातरम वाले फरमान को भी हटवाने के लिए AIMIM के एक-एक नेता और जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जायेगा.