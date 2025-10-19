Advertisement
Bihar Elections 2025: AIMIM ने की 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी; यहां देखें सभी नाम

AIMIM Released Candidates List for Bihar Elections 2025:  ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कई अहम नामों को शामिल किया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 19, 2025, 11:29 AM IST

Bihar AIMIM Candidates List: आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने रविवार को अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.

एआईएमआईएम ने बिहार चुनावों के लिए लिस्ट

AIMIM ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "बिहार विधानसभा चुनावों के लिए AIMIM के उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं. इंशाअल्लाह, हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनने की उम्मीद रखते हैं. यह लिस्ट AIMIM बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी राय ली गई है."

किन लोगों के नाम है शामिल

AIMIM बिहार यूनिट्ल ने जिन उम्मीदवारों को मंजूरी दी है, उनमें सिवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज से अनस सलाम, किशनगंज से अधिवक्ता शम्स आगाज़, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी और अररिया से मोहम्मद मंज़ूर आलम शामिल हैं.

कांग्रेस ने भी जारी की थी लिस्ट

वहीं, शनिवार को कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें नरकटियागंज, किशनगंज, कसबा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया. कांग्रेस ने नरकटियागंज से शश्वत केदार पांडे और किशनगंज से क़मरुल होदा को मैदान में उतारा है. वहीं, कसबा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा क्षेत्रों से क्रमशः इरफान आलम, जितेंद्र यादव और मोहन श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे.

इससे पहले 17 अक्टूबर को जारी की थी लिस्ट

कांग्रेस ने इससे पहले 17 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. कुल 48 उम्मीदवारों में से 24 को पहले चरण और 24 को दूसरे चरण में चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

