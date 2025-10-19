Bihar Elections 2025: AIMIM ने की 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी; यहां देखें सभी नाम

AIMIM Released Candidates List for Bihar Elections 2025: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें कई अहम नामों को शामिल किया गया है.
Bihar AIMIM Candidates List: आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने रविवार को अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.
AIMIM ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, "बिहार विधानसभा चुनावों के लिए AIMIM के उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं. इंशाअल्लाह, हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज बनने की उम्मीद रखते हैं. यह लिस्ट AIMIM बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी राय ली गई है."
AIMIM बिहार यूनिट्ल ने जिन उम्मीदवारों को मंजूरी दी है, उनमें सिवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज से अनस सलाम, किशनगंज से अधिवक्ता शम्स आगाज़, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी और अररिया से मोहम्मद मंज़ूर आलम शामिल हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है।
We are happy to announce the list… pic.twitter.com/9ec1t4KpR2
— AIMIM (@aimim_national) October 19, 2025
वहीं, शनिवार को कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें नरकटियागंज, किशनगंज, कसबा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया. कांग्रेस ने नरकटियागंज से शश्वत केदार पांडे और किशनगंज से क़मरुल होदा को मैदान में उतारा है. वहीं, कसबा, पूर्णिया और गया टाउन विधानसभा क्षेत्रों से क्रमशः इरफान आलम, जितेंद्र यादव और मोहन श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे.
कांग्रेस ने इससे पहले 17 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. कुल 48 उम्मीदवारों में से 24 को पहले चरण और 24 को दूसरे चरण में चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया था.