KGMU में स्थित मजारों के बचाव में AIMIM; कार्रवाई होने पर दी ये बड़ी चेतावनी!

Zee SalaamIndian MuslimKGMU में स्थित मजारों के बचाव में AIMIM; कार्रवाई होने पर दी ये बड़ी चेतावनी!

Uttar Pradesh News: किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMU) में कथित अवैध मजारों के खिलाफ KGMU प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया था. इसके बाद AIMIM के एक वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी है कि इन मजारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई, तो वे अंदोलन के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि इन मजारों के खिलाफ नोटिस चस्पा करना उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:16 PM IST

Lucknow KGMU Mazar Controversy News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (KGMU) में कथित अवैध मजारों का मामला तूल पकड़ लिया है. KGMU प्रशासन प्रांगण के अंदर मौजूद कथित अवैध मजारों को चिन्हित करके नोटिस चस्पा कर दिया और 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई. मजार कमेटी ने इस नोटिस का जवाब दिया है. 

वहीं, इस मामले में अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की एंट्री हो गई है. AIMIM के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने कहा है कि KGMU में स्थित सभी मजार वैध हैं और अगर उन मजारों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई, तो AIMIM आंदोलन करने पर मजबूर होगी. उन्होंने कहा कि आंदोलन के लिए पूरी तरह से KGMU प्रशासन और प्रदेश की शासन की जिम्मेदीर होगी.

शेख ताहिर सिद्दीकी ने KGMU में कथित अवैध मजारों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि KGMU प्रशासन द्वारा अपनी यूनिवर्सिटी परिसर में स्थिति मजारों के खिलाफ गलत सूचना और भ्रामक तथ्यों के आधार नोटिस जारी किया गया. उन्होंने कहा कि KGMU में स्थित मजार की स्थापना सैंकड़ों वर्ष पहले की गई है. उन्होंने बातया कि KGMU के निर्माण से पहले भी मजारें वहीं मौजूद थीं. उन्होंने बताया कि KGMU परिसर में स्थित मजारों की देखरेख वहां के स्थानीय लोग करते हैं और उन मजारों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जाते हैं. 

शेख ताहिर सिद्दीकी ने यह भी दावा किया कि KGMU पनी यूनिवर्सिटी परिसर में स्थिति मजारों के खिलाफ नोटिस चस्पा उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्राविधानों का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि ये मजार आजादी से पहले की हैं और  उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4(1)  मुताबिक 15 अगस्त 1947 की विद्यमान किसी पूजा स्थल धार्मिक स्ट्रक्चर का धार्मिक स्वरूप उस दिन के स्वरूप सामान बना रहेगा. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

