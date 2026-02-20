Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3116932
Zee SalaamIndian Muslimक्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील

क्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील

AIMIM On Rajya Sabha Election: ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने तेजस्वी यादव से मांग की है कि इसबार अख्तरुल ईमान को राज्यसभा भेजा जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:14 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

AIMIM On Rajya Sabha Election: राज्यसभा सांसदों के चुनाव होने हैं. इस चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से खास अपील की है. आदिल हसन ने अपील करते हुए कहा कि सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान को राज्यसभा में पहुंचाया जाए, ताकि वह संसद के उच्च सदन में भी अल्पसंख्यक और दलितों की आवाज को मजबूती से रख सकें.

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव से अपील की और साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना भी  साधा. आदिल हसन ने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राज्यसभा में अपने आदमी जाए. आदिल ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि BJP हारे, लेकिन जब AIMIM के लोग बिहार चुनाव के समय आपके घर के सामने ढोल लेकर पर गए थे, तब आपने हमें पानी भी नहीं पिलाया. उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में राजद को क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि मुस्लमान सिर्फ वोट देने के लिए बना है क्या? 

आदिल हसन ने कहा कि मुस्लमान समुदाय लालू यादव के परिवार को वोट देकर चपरासी क्वाटर से उठाकर शीशमहल तक पहुंचा दिया है. उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के पीछे मुस्लमानों का बड़ा हाथ था. उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनके भाई और उनके दोनों मामा को मुस्लिम समुदाय ने नेता बनाया. उन्होंने तेजस्वी से मांग कर कहा कि इसबार सीमांचल के बेटे अख्तरूल ईमान को ही राज्यसभा भेजें ताकि मुस्लमानों और दलितों की आवाज को प्रमुखता से उठा सकें. 

Add Zee News as a Preferred Source

आदिल हसन ने कहा कि अख्तरुल ईमान पिछली बार बहुत कम वोटों से लोकसभा चुनाव हारे थे. उन्होंने तेजस्वी से अपील की कि राज्यसभा में अख्तरुल ईमान से बेहतर कौन नेता है, जो मुसलमानों, दलितों आदि की आवाज उठाएगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsAIMIM On Rajya Sabha Electionminority newsToday News

Trending news

muslim news
क्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील
Bihar government
Bihar News: प्रथम श्रेणी से पास किया फौकानिया और मौलवी, तो मिलेंगे 10- 15 हजार
muslim news
कब्रिस्तान की जमीन कब्जा से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच
sambhal honour killing case
हिंदू युवक से प्रेम करने पर बहन की हत्या, भाई ने पुलिस बुलाकर खुद को कराया गिरफ्तार
raebareli news
कुल्हड़ बनाने वाले कारीगर शहीद को GST विभाग ने थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस
Supreme Court on Murshidabad Babri Masjid
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का नहीं बदलेगा नाम, सुप्रीम कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को झटका
Hyderabad Amberpet Tension
Telangana: तरावीह के दौरान मस्जिद के पास नारेबाजी, हैदराबाद के अंबरपेट में तनाव
mp news
Jabalpur: दुर्गा मंदिर में आरती आरती के दौरान विवाद से बवाल, पुलिस ने संभाला मोर्चा
Rajasthan news
हिजाब पहनने पर छात्रा को एग्जाम हॉल में एंट्री से रोका, हाईकोर्ट ने लिया बड़ा एक्शन
Uttarakhand news
Uttarakhand: जिन्न के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी, फर्जी मौलाना बाबा समेत तीन गिरफ्तार