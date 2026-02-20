क्या अख्तरुल ईमान जाएंगे राज्यसभा, AIMIM ने तेजस्वी से की ये खास अपील

AIMIM On Rajya Sabha Election: राज्यसभा सांसदों के चुनाव होने हैं. इस चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से खास अपील की है. आदिल हसन ने अपील करते हुए कहा कि सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान को राज्यसभा में पहुंचाया जाए, ताकि वह संसद के उच्च सदन में भी अल्पसंख्यक और दलितों की आवाज को मजबूती से रख सकें.

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव से अपील की और साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा. आदिल हसन ने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राज्यसभा में अपने आदमी जाए. आदिल ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि BJP हारे, लेकिन जब AIMIM के लोग बिहार चुनाव के समय आपके घर के सामने ढोल लेकर पर गए थे, तब आपने हमें पानी भी नहीं पिलाया. उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में राजद को क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि मुस्लमान सिर्फ वोट देने के लिए बना है क्या?

आदिल हसन ने कहा कि मुस्लमान समुदाय लालू यादव के परिवार को वोट देकर चपरासी क्वाटर से उठाकर शीशमहल तक पहुंचा दिया है. उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के पीछे मुस्लमानों का बड़ा हाथ था. उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनके भाई और उनके दोनों मामा को मुस्लिम समुदाय ने नेता बनाया. उन्होंने तेजस्वी से मांग कर कहा कि इसबार सीमांचल के बेटे अख्तरूल ईमान को ही राज्यसभा भेजें ताकि मुस्लमानों और दलितों की आवाज को प्रमुखता से उठा सकें.

आदिल हसन ने कहा कि अख्तरुल ईमान पिछली बार बहुत कम वोटों से लोकसभा चुनाव हारे थे. उन्होंने तेजस्वी से अपील की कि राज्यसभा में अख्तरुल ईमान से बेहतर कौन नेता है, जो मुसलमानों, दलितों आदि की आवाज उठाएगा.