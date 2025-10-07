बांदा कलेक्ट्रेट पर AIMIM का जोरदार प्रदर्शन, योगी सरकार पर मुस्लिमों के अत्याचार का लगाया आरोप

Banda News Today: उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के कलेक्ट्रेट में सोमवार (6 अक्टूबर) को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के लोग पहुंचे और शासन-प्रशासन पर मुस्लिम समाज के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया. इस दौरान AIMIM के जिलाध्यक्ष वाजिद अली ने डीएम को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

AIMIM के बांदा जिलाध्यक्ष वाजिद अली ने कहा कि इस समय शासन और प्रशासन के जरिये मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अन्याय और जुल्म किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इसी को लेकर AIMIM के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है. वाजिद अली ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसके मुताबिक हर नागरिक को रहने और काम करने का अधिकार है.

योगी सरकार पर निशाना साधते हुए वाजिद अली ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. वाजिद अली ने प्रशासन से अपील की कि समाज के लोगों को उनके अधिकारों के साथ रहने दिया जाए और उन्हें परेशान नहीं किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

AIMIM के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के लोगों के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार पर ध्यान दिया जाए. उन्होंने डीएम से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की.

मुसलमानों पर जारी है कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' विवाद के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. अब तक 1,324 मुसलमानों के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बरेली में इस विवाद के बाद इंटरनेट सेवाएं कुछ दिन के लिए बंद कर दी गईं और मौलाना तौकीर रजा को एक हफ्ते तक घर में नजरबंद रखा गया. जबकि उनके करीबियों की गिरफ्तारी और संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है.

पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की. पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, बरेली में तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई की गई. उनके दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया और उनके रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया. इस विवाद और गिरफ्तारियों को लेकर मानवाधिकार संगठन एपीसीआर ने चिंता जताई है. शासन प्रशासन पर एक समुदाय को टार्गेट करने के आरोप लग रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'बरेली हिंसा BJP की सुनियोजित साजिश का है हिस्सा'- स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोप से मचा हड़कंप