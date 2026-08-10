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‘AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल’! ओवैसी के नेता ने कांग्रेस-सपा को दे डाली चेतावनी

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले AIMIM नेता शादाब चौहान ने कांग्रेस और SP की रणनीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि AIMIM के बिना BJP को हराना मुश्किल होगा और अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों को अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने की सलाह दी.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 10, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:14 PM IST
‘AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल’! ओवैसी के नेता ने कांग्रेस-सपा को दे डाली चेतावनी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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