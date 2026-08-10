/‘AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल’! ओवैसी के नेता ने कांग्रेस-सपा को दे डाली चेतावनी

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की एंट्री को विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. AIMIM की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर चुनाव के नतीजों पर असर डालने की स्थिति में हैं. हालांकि, यह देखना बाकी है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका चुनावी प्रदर्शन कैसा रहेगा. 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है. ऐसे में ओवैसी की सक्रिय भागीदारी ने चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा छेड़ दी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को कितनी मज़बूती से खड़ा कर पाती है और क्या ओवैसी की रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर कोई बड़ा असर डाल पाएगी.