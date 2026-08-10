/‘AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल’! ओवैसी के नेता ने कांग्रेस-सपा को दे डाली चेतावनी

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UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही इस मुकाबले की तैयारी में जुट गई हैं.इस बीच, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं. इस बीच AIMIM के नेता शादाब चौहान ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा है. AIMIM नेता ने दावा किया है कि प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों के साथ बातचीत का कार्यक्रम असरदार नहीं रहा और AIMIM के बिना UP में योगी को हराना मुश्किल होगा.
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने कहा कि SP और कांग्रेस की संयुक्त ताकत BJP को हराने के लिए काफ़ी नहीं है. उन्होंने विपक्षी दलों से अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की गुजारिश की. AIMIM नेता शादाब चौहान ने भी अखिलेश यादव को इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर विचार करने की सलाह दी.
दरअसल, ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के उन मुस्लिम इलाकों पर है, जहां मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या है. हालांकि, AIMIM ने पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है. हालांकि, ओवैसी की पार्टी को किसी भी चुनाव में सफलता नहीं मिली. अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है. ओवैसी ने अलग-अलग मुद्दों पर बयान देकर सरकार और विपक्षी पार्टियों, दोनों को लगातार निशाना बनाया है. AIMIM मुस्लिम वोटरों के साथ-साथ दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी ध्यान दे सकती है. पार्टी का दावा है कि उसका मकसद उन समुदायों की आवाज़ उठाना है जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की एंट्री को विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है. AIMIM की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर चुनाव के नतीजों पर असर डालने की स्थिति में हैं. हालांकि, यह देखना बाकी है कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसका चुनावी प्रदर्शन कैसा रहेगा. 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम माना जा रहा है. ऐसे में ओवैसी की सक्रिय भागीदारी ने चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा छेड़ दी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन को कितनी मज़बूती से खड़ा कर पाती है और क्या ओवैसी की रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर कोई बड़ा असर डाल पाएगी.