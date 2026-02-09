AIMIM नेता शौकत अली ने किसे दी जूते मारने की धमकी, बयान से गरमाई यूपी की सियासत

Uttar Pradesh News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता शौकत अली ने विवादित बयान देते हुए कहा कि AIMIM को BJP की B-टीम बताने वाले लोगों को जूते से मारना चाहिए. इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने विरोध व्यक्त किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान पर सीयासी बवेला खड़ा हो गया है. शौकत अली ने अमरोहा जनपद के हसनपुर में एक सभा को संबोधित किया. इस सभा के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक विवादित बयान दिया. उन्होंने AIMIM को BJP की 'B-टीम' बताए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया और कथित तौर पर ऐसे लोगों को जूते से मारने की धमकी दे डाली.
यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया. शौकत अली के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. शौकत अली ने कहा कि AIMIM अपनी विचारधारा और संगठन के बल पर राजनीति करती है और उस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने विरोधियों पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया.
बयान सामने आते ही विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि समर्थकों ने इसे उकसावे का जवाब बताया. फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बयान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है.
गौरतलब है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हैदराबाद शहर से निकलकर देश के कई राज्यों में चुनावी लड़ाई लड़ रही है. AIMIM के प्रतिनिधियों ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं, विपक्षी पार्टियां AIMIM को भाजपा के इशारों पर चलने वाली पार्टी और भाजपा की 'B-टीम' कहती हैं. इस पर AIMIM के उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष शौकत अली ने विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दिया.