धर्मगुरु" से दरिंदा बना अशोक खरात, वीडियो वायरल होने पर वारिस पठान ने BJP सरकार को घेरा

Nashik Ashok Kharat Rapes Case: महाराष्ट्र के नासिक से हालिया दिनों आई एक शर्मनाक घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया. इस घटना के बाद सियासी गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया. खुद को ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु बताने वाले अशोक खरात पर एक महिला के साथ सालों तक रेप करने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले में अब कई सियासी संगठनों जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके और ऐसे "ढोंगी बाबाओं" का पर्दाफाश हो.

यह मामला नासिक के रहने वाले ज्योतिषी अशोक खरात से जुड़ा है, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है. मामले में 35 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि खरात ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बहाने कई सालों तक उसका यौन शोषण किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक महिला का लगातार शोषण किया. इतना ही नहीं आरोपी पर पीड़िता को लगातार डराने धमकाने और बहलाने फुसलाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं.

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पुलिस जांच में सामने आया कि महिला शुरुआत में शादी से जुड़े सलाह के लिए अशोक खरात के पास गई थी. धीरे-धीरे आरोपी ने खुद को दिव्य शक्तियों वाला बताकर उसका भरोसा जीत लिया. इसके बाद उसने महिला को कुछ तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मजबूर किया. आरोप है कि इस दौरान उसने महिला को ऐसे पदार्थ दिए जिससे उसका शरीर सुन्न हो गया और फिर उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं, शादी के बाद भी वह महिला को उसके पति की सुरक्षा का डर दिखाकर शोषण करता रहा.

इस बीच, एक अदालत ने अशोक खरात को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई अहम चीजें बरामद की हैं, जिनमें दस्तावेज, एक पिस्तौल, कारतूस और एक पेन ड्राइव शामिल है. इस पेन ड्राइव में 58 वीडियो पाए गए हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है.

वहीं, वारिस पठान ने यह भी दावा किया कि आरोपी के पास कई प्रभावशाली लोग और राजनेता आते थे, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उन्होंने इसे "नासिक एपस्टीन फाइल्स" जैसा मामला बताते हुए कहा कि यह जांच का विषय है. AIMIM नेता ने हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर इतने बड़े स्तर पर हो रहे इस अपराध की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं मिली?

गौरतलब है कि अशोक खरात सिन्नर स्थित श्री ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी है और कई मशहूर हस्तियों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान थी. इसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. अब इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वारिस पठान ने उन हस्तियों के साथ आरोपी के संबंधों की जांच करने की मांग की है.

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