"राष्ट्रपति बन सकता है मुसलमान, तो मेयर क्यों नहीं?" फडणवीस पर बरसे वारिस पठान

Mumbai News: ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया है, जिसमें महापौर पद को लेकर टिप्पणी की गई थी. वारिस पठान ने कहा कि जब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर मुसलमान बैठ सकते हैं, तो फिर किसी शहर का मेयर मुसलमान क्यों नहीं बन सकता. उन्होंने इस सवाल को सीधे तौर पर संविधान और समानता के सिद्धांत से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई.

मुंबई में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि देवेंद्र फडणवीस संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके बयान संविधान की भावना के खिलाफ नजर आते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि महापौर या कोई भी संवैधानिक पद सिर्फ किसी एक धर्म, भाषा या समुदाय का शख्स ही संभाल सकता है. वारिस पठान ने कहा कि भारतीय संविधान बराबरी, एकता और समान अधिकार की बात करता है, न कि किसी धर्म विशेष को बाहर करने की.

वारिस पठान ने आगे कहा कि मुंबई का मेयर मुसलमान क्यों नहीं बन सकता. अगर कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनती है, तो क्या वह मेयर नहीं बन सकती. वारिस पठान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने भारत के मुसलमानों के अधिकारों की बात की है, न कि किसी विशेष एजेंडे की. उन्होंने दोहराया कि जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मुसलमान हो सकते हैं, तो मेयर पद को लेकर इस तरह की बहस क्यों खड़ी की जा रही है. उनके मुताबिक मुख्यमंत्री का बयान असंवैधानिक है और यह विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश जैसा लगता है.

विकास के सवाल पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए वारिस पठान ने कहा कि मुंबई में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आधे घंटे की बारिश में पूरी मुंबई ठप हो जाती है, लेकिन सरकार यह नहीं बताती कि ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए अब तक क्या किया गया. उन्होंने कहा, "जब बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, तब ऐसे बयान देकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है."

लव जिहाद के मुद्दे पर भी वारिस पठान ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार और बीजेपी नेताओं को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि लव जिहाद का मतलब क्या है? उन्होंने पूछा कि सदन के भीतर इस विषय पर खुली चर्चा क्यों नहीं की जाती और यह भी बताया जाए कि किन राज्यों में इसके कितने मामले सामने आए हैं. वारिस पठान ने कहा कि अगर कानून के दायरे में रहकर कोई युवक और युवती शादी करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बीजेपी नेताओं ने अगर मुसलमानों से शादी की है, तो क्या उसे भी लव जिहाद कहा जाएगा. इसी तरह बॉलीवुड में भी ऐसी शादियां हुई हैं, तो क्या वे भी इसी श्रेणी में आएंगी.

ठाकरे बंधुओं के घोषणापत्र पर पूछे गए सवाल पर वारिस पठान ने कहा कि उन्होंने अभी वह घोषणापत्र नहीं देखा है. समय मिलने पर वे उसे पढ़ेंगे और फिर अपनी राय रखेंगे. साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सालों तक सत्ता में रहे, उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया, यह भी जनता को बताना चाहिए. उनके मुताबिक बीएमसी की हालत खराब होने के लिए भी पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं.

दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के जरिये खारिज किए जाने पर वारिस पठान ने कहा कि वे कानून का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जमानत मिली है, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं मिली, जिससे कठिनाइयां बढ़ी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन मामलों का ट्रायल जल्द शुरू हो और आरोपियों को न्याय मिले.

वारिस पठान ने यह भी कहा कि अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए, तो यह साफ दिखता है कि बड़ी संख्या में मुसलमान लंबे समय से जेलों में बंद हैं, जिनकी सुनवाई समय पर नहीं हो पा रही है. उन्होंने कहा कि अदालतों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे जमानत का अधिकार सुनिश्चित हो सके. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिली थी, तो फिर समानता के आधार पर दूसरों को भी कानून के तहत राहत मिलनी चाहिए.

