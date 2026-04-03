"UCC संविधान की मूल भावना के खिलाफ", फिर क्यों थोप रही हैं बीजेपी सरकारें?

Uniform Civil Code Controversy: उत्तराखंड के बाद गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को पारित कर दिया गया है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित कई राज्य लगातार UCC कानून बनाने की योजना बना रहे हैं. बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने BJP का मेनिफेस्टो जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में जीतने पर अगले तीन माह में UCC लागू करने का ऐलान किया है. जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी अपनी ही भजन लाल शर्मा सरकार से राजस्थान में इस कानून को लागू करने की मांग की है.

इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है. राजधानी दिल्ली में हुई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने UCC पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक आज़ादी और पहचान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड ने साफ कहा कि हाल के समय में अलग-अलग राज्यों में UCC लागू करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहले उत्तराखंड और फिर गुजरात, वह संविधान की भावना के खिलाफ है. बोर्ड का कहना है कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी यह स्पष्ट किया था कि UCC को राज्यों के जरिये लागू नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे में सवाल उठता है कि राज्यों को यह अधिकार कैसे मिल रहा है कि वे इस तरह का कानून लागू करें.

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बोर्ड ने इसे संविधान से मिले मूल अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है. उनका कहना है कि पहले भी हिन्दू कोड बिल को सभी पर लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है.

बोर्ड ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सिख, क्रिश्चियन, दलित और ओबीसी वर्ग के लोग भी उनके साथ खड़े हैं. उनका आरोप है कि यह बिल ऐसे समय में लाया जा रहा है जब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है. गुजरात में इस कानून का विरोध भी सामने आया है. बहुपत्नी प्रथा के मुद्दे पर बोर्ड ने सवाल उठाया कि UCC में शेड्यूल ट्राइब (ST) को इससे बाहर रखा जा रहा है, जबकि अगर मुसलमानों में यह प्रथा है तो क्या जनजातीय समाज में नहीं है? फिर उन्हें इस दायरे से बाहर क्यों रखा गया है.

बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में निकाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में स्पष्ट नियम पहले से मौजूद हैं, जिसका जिक्र कुरान में भी हैं. ऐसे में उनके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है. इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल के तौर पर देखा जा रहा है. AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि UCC संविधान के पार्ट-4 में आता है, जो एक नीति निदेशक तत्व है और इसे लागू करना जरुरी नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई भी कानून सभी पक्षों की सहमति से ही लाया जाना चाहिए.

हालांकि, दूसरी ओर कुछ लोग UCC को समानता की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं. उनका तर्क है कि इससे सभी नागरिकों को बराबरी मिलेगी, खासकर महिलाओं को फायदा होगा और अलग-अलग कानूनों की जटिलता खत्म होगी. लेकिन बोर्ड का कहना है कि सुधार के नाम पर किसी धर्म के नियमों को खत्म नहीं किया जा सकता.

आखिर में बोर्ड ने साफ चेतावनी दी कि वह इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा. जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, मुस्लिम समाज के बीच जाकर जागरूकता फैलाई जाएगी और हर स्तर पर विरोध जारी रहेगा. बोर्ड ने सरकार से अपील की है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और सभी धर्मों को साथ लेकर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाला जाए. जब तक ऐसा नहीं होता, विरोध जारी रहेगा.

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