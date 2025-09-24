Waqf Amendment Act के खिलाफ हल्ला बोल; AIMPLB का मुसलमानों से भारत बंद का आह्वान

AIMPLB Protest Waqf Amendment Act: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आगामी 3 अक्टूबर को भारत बंद करने का आह्वान किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
AIMPLB Protest Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुना दिया. इस फैसले को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वीकार किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की मंशा नाकाम हो गई. वहीं, इस कानून के कुछ बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी भी आपत्ति व्यक्त की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा था कि यह फैसला राहत देने वाला है, लेकिन इस कानून के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.
इसी कड़ी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अभियान के दूसरे चरण का पूरा रोडमैप जारी कर दिया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, महासचिव मौलाना फजलुर रहीम माजदी और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने संयुक्त रूप से जारी एक बयान में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दूसरे चरण के अभियान के रोडमैप में ऐलान करते हुए 3 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया है. भारत बंद का आह्वान इस कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज का गुस्सा और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए किया गया है. इस आह्वान के तहत भारत के मुसलमान 3 अक्टूबर, 2025 को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक देशभर में अपने व्यवसाय और कार्यालय बंद रखेंगे.
AIMPLB भारत बंद के आह्वान के साथ मुस्लिम समुदाय को यह हिदायत भी दी है कि किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर भारत बंद के आह्वान का पालन करने के लिए दबव नहीं बनाना है. MPLB ने दूसरे समुदाय के लोगों से अपील की है कि अगर दूसरे समुदाय के लोग इस आह्वान का समर्थन करते हैं तो हम उनके आभारी रहेंगे.