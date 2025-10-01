AIMPLB ने दिखाया बड़ा दिल; हिंदू त्योहारों के मद्देनजर 'भारत बंद' कैंसल

Bharat Bandh against Waqf Amendment Act 2025: बीते 8 अप्रैल 2025 वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. इस कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्च में 65 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई बिंदुओं पर अंतरिम रोक लगा दी है.

इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को भारत बंद का ऐलान किया था. हालांकि, AIMPLB ने 3 अक्टूबर को 'भारत बंद के ऐलान' को कैंसल कर दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक, इसकी वजह देश के कई राज्यों में इस तारीख को हमवतन भाइयों के धार्मिक त्योहार हैं. उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए AIMPLB ने 3 अक्टूबर को होने वाले देश व्यापी बंद को कैंसल कर दिया.

AIMPLB की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में बोर्ड के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूरे हालात की समीक्षा की गई और फैसला लिया गया कि 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद फिलहाल कैंसल किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बोर्ड ने कहा कि नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा. इसके बावजूद, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उनका विरोध आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा. बोर्ड ने यह भी साफ किया कि सभी कार्यक्रम निर्धारित तारीखों के मुताबिक ही आयोजित किए जाएंगे और आंदोलन की गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं होगा. बोर्ड का यह कदम शांतिपूर्ण विरोध और धार्मिक कार्यक्रमों के तालमेल को ध्यान में रखकर लिया गया है.

जमात ए उलमा-ए अहले सुन्नत ने बंद का किया था समर्थन

बता दें, इससे पहले जमात ए उलमा-ए अहले सुन्नत ने मुंबई में 3 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया था. यह बंद 'I Love Muhammad' अभियान और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में रखा गया है. AIMPLB के 'भारत बंद' के फैसले के बाद समर्थक पशोपेश में हैं क्या अब जमात ए उलमा-ए अहले सुन्नत भी बंद के आह्वान को कैंसल कर देगी.

इससे पहले इस बंद को लेकर मौलाना एजाज कश्मीरी ने बताया कि बरेली में 'आई लव मोहम्मद' लिखने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में यह बंद रखा जाएगा. बंद सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा. इसके दौरान सभी दुकानें और कारोबार बंद रखने की अपील की गई है.