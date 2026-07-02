/उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग, AIMPLB ने केंद्र से मांगे 2 साल

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Waqf Property Registration Deadline: वक्फ एक्ट पास होने के बाद सरकार ने 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च किया और उस पर सभी वक्फ जमीनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया. जब इस आदेश के तहत सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तो उम्मीद पोर्टल धीमा पड़ गया. इस वजह से हजारों वक्फ़ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका. अब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा को दो साल और बढ़ाया जाए.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इस्लामिक सेंटर ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केंद्र सरकार से 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा दो साल और बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि देश भर में दो लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियों को तय समय के अंदर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया जा सका, जबकि उत्तर प्रदेश में वेरिफिकेशन और मंज़ूरी के चरणों में बड़ी संख्या में आवेदन खारिज कर दिए गए.
मौलाना फिरंगी महली ने क्या कहा?
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा 30 जून, 2026 थी, लेकिन कम समय होने के कारण बड़ी संख्या में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया. उन्होंने दावा किया कि देश भर में दो लाख से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन के रह गई हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की हज़ारों संपत्तियों को वेरिफिकेशन और मंज़ूरी की प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिया गया और ऐसे मामलों का भविष्य अभी भी साफ नहीं है.
दो साल के लिए मांगा समय
मौलाना ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सच में सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना चाहती है, तो 'उम्मीद' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम दो साल का और समय दिया जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अकेले उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास एक लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं, जिन्हें समय पर रजिस्टर नहीं किया जा सका.