/उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग, AIMPLB ने केंद्र से मांगे 2 साल

Waqf Property Registration Deadline: वक्फ एक्ट पास होने के बाद सरकार ने 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्च किया और उस पर सभी वक्फ जमीनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया. जब इस आदेश के तहत सभी राज्यों में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तो उम्मीद पोर्टल धीमा पड़ गया. इस वजह से हजारों वक्फ़ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका. अब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है. इस कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा को दो साल और बढ़ाया जाए.