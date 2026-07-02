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उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग, AIMPLB ने केंद्र से मांगे 2 साल

Waqf Property Registration Deadline: वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किए गए 'उम्मीद' पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों संपत्तियां दर्ज नहीं हो सकीं. इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा दो साल बढ़ाने की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 02, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:54 PM IST
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग, AIMPLB ने केंद्र से मांगे 2 साल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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