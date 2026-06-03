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Zee SalaamIndian Muslim“मुस्लिम छात्रों को मिले छूट”, बंगाल में “वंदे मातरम्” अनिवार्य करने के फैसले पर भड़का मुस्लिम संगठन

“मुस्लिम छात्रों को मिले छूट”, बंगाल में “वंदे मातरम्” अनिवार्य करने के फैसले पर भड़का मुस्लिम संगठन

AIMPLB on Vande Mataram Controversy: AIMPLB ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों और मदरसों में “वंदे मातरम्” का पाठ अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया है. बोर्ड ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आदेश वापस लेने की गुजारिश की है और मुस्लिम छात्रों के लिए बड़ी डिमांड की है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:24 AM IST

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“मुस्लिम छात्रों को मिले छूट”, बंगाल में “वंदे मातरम्” अनिवार्य करने के फैसले पर भड़का मुस्लिम संगठन

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्राथना सभा के दौरान “वंदे मातरम्” के सभी अंतरों का पाठ अनिवार्य करने का आदेश दिया था. इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है.  AIMPLB ने इसे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है. साथ ही कहा है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो कम से कम मुस्लिम छात्रों को इससे छूट दी जानी चाहिए.

AIMPLB के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने एक बयान जारी कर कहा कि किसी छात्र को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई गीत या पाठ पढ़ने के लिए मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 19, 25 और 28(3) का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, इसलिए किसी एक समुदाय की धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा को दूसरे समुदाय पर थोपना उचित नहीं है. इलियास ने सुप्रीम कोर्ट के मशहूर “बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य” मामले का भी हवाला दिया. इस फैसले में अदालत ने कहा था कि किसी नागरिक को उसकी अंतरात्मा या धार्मिक विश्वासों के खिलाफ किसी राष्ट्रीय या धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. AIMPLB का कहना है कि यही सिद्धांत इस मामले में भी लागू होता है.

यह भी पढ़ें:- वाराणसी में 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद पर चला बुलडोजर, पुलिस अलर्ट

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“वंदे मातरम्” पर मुस्लिम संगठन को क्यों है ऐतराज?
AIMPLB ने साफ किया कि “वंदे मातरम्” के कुछ हिस्सों में ऐसे विचार मौजूद हैं, जिन्हें मुस्लिम समुदाय इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी तौहीद की भावना के खिलाफ मानता है. इसलिए मुस्लिम छात्रों को इसे पढ़ने के लिए बाध्य करना उनकी धार्मिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है. AIMPLB ने कहा कि आजादी के बाद से भारत सरकार ने कभी भी देश के स्कूलों में “वंदे मातरम्” का पाठ अनिवार्य नहीं किया. इसे हमेशा व्यक्तिगत पसंद, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा का विषय माना गया. 

AIMPLB ने क्या दी दलील
बोर्ड का कहना है कि संविधान का आर्टिकल 28(3) साफ तौर पर कहता है कि किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी धार्मिक शिक्षा, पूजा या धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें. साथ ही कहा है कि अगर किसी छात्र पर “वंदे मातरम्” पढ़ने के लिए दबाव डाला जाता है, तो वह कानूनी रास्ता अपना सकता है.
 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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