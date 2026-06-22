राज्य चुनें
Delhi News: देश के कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई, खान-पान और इबादत के तरीकों को लेकर निशाना बनाया जा रहा है. भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बड़ा फैसला लिया है.
AIMPLB ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए देशभर में एक व्यापक जनअभियान शुरू किया जाएगा और इसके लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन भी कर दिया गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि हाल ही में इंतजामिया कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
AIMPLB ने क्या कहा?
सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बैठक में देश के मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई गई. खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हमलों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मस्जिदों और मदरसों पर हो रही डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर चिंता का इजहार किया गया.
हालिया दिनों बीजेपी शासित कई राज्यों में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" को स्कूलों के साथ सभी मदरसों में भी गाने को लेकर अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर भी AIMPLB ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. बोर्ड का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाए जाने की कोशिशें संविधान और कानून के खिलाफ है.
इसके अलावा, कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने या उसे पारित किए जाने के फैसलों पर भी चिंता व्यक्त की गई. बता दें, उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित राज्य गुजरात और फिर बीते मई में असम में यूसीसी कानून पारित किया गया है. मानवाधिकार संगठन और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे अल्पसंख्यकों पर जानबूझकर थोपने का आरोप लगाया.
मुसलमानों के साथ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ होगा देशभर में विरोध
सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को एक विशेष निशाने पर रखा जा रहा है. उनका आरोप है कि नफरती भाषणों में सत्ता में बैठे लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल हैं और एक खास समुदाय को निशाना बनाकर वोट बैंक की सियासत करने की कोशिश की जा रही है.
उन्होंने बताया कि बोर्ड ने फैसला लिया है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रही घटनाओं का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जाएगा. इसमें बुलडोजर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग और अन्य घटनाओं का पूरा ब्योरा शामिल होगा. इस दस्तावेज को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा.
विपक्षी पार्टियां नहीं निभा रही हैं धर्मनिरपेक्ष भूमिका
AIMPLB के प्रवक्त ने कहा कि बोर्ड अब देशव्यापी अभियान शुरू करेगा. इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित करेगी. इस अभियान में देश में अमन, शांति और सौहार्द चाहने वाले लोगों को भी साथ जोड़ा जाएगा. इसके तहत यात्राएं निकाली जाएंगी और बड़े स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.
बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि जिन सियासी दलों को धर्मनिरपेक्ष भूमिका निभानी चाहिए थी, वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं. यूसीसी को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जहां-जहां इसे लागू किया जाएगा, वहां हाईकोर्ट में कानूनी चुनौती दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा.
AIMPLB का "वंदे मातरम्" को लेकर विरोध क्यों?
वंदे मातरम् को लेकर बोर्ड ने कहा कि उसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह 'आनंद मठ' का हिस्सा है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इसमें देवी-देवताओं के वंदन का जिक्र है, जो इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत से मेल नहीं खाता.
हालांकि, बोर्ड ने यह भी कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन उसके गायन को अनिवार्य बनाना संविधान की भावना के खिलाफ है और इसे सही नहीं माना जा सकता. सैयद कासिम रसूल इलियास ने यह भी कहा कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया है कि मुसलमानों के लिए वंदे मातरम् पढ़ना अनिवार्य नहीं है.