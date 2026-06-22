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मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मस्जिद-मदरसों पर एक्शन- UCC के खिलाफ AIMPLB की हुंकार, देशभर में होगा आंदोलन!

AIMPLB on Muslims Discrimination Case: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर कार्रवाई और भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में देशव्यापी जनअभियान शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जो सम्मेलन, यात्राएं और कानूनी लड़ाई की अगुवाई करेगी.

Written By Syed Mubashshir
Published: Jun 22, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:30 PM IST
मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मस्जिद-मदरसों पर एक्शन- UCC के खिलाफ AIMPLB की हुंकार, देशभर में होगा आंदोलन!
Image Credit: AIMPLB प्रवक्त सैयद कासिम रसूल इलियास (फाइल फोटो)

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Syed Mubashshir

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सैय्यद मुबश्शिर पिछले दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो पिछले 4 सालों से ZEE Media Network के साथ बतौर Senior Correspondent जुड़े हैं. पॉलिटिकल, क्राइम और माइनॉरिटी की खबरों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सैय्यद मुबश्शिर अकेले ऐसे पत्रकार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर अपनी सटीक ग्राउंड रिपोर्ट की थी. वो मूल रूप से भगवान राम के जन्मस्थली, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी हैं, और आजकल दिल्ली में रहते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पूरी की है. Zee से पहले वो प्राइम न्यूज़, MH1 न्यूज़, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, समेत देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. किसी खबर, क्लू,स्टोरी आईडिया, प्रशंसा या आलोचना के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं;  Mohd.Mubashshir@zeemedia.com 

 

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