Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3037326
Zee SalaamIndian Muslim

Waqf Umeed Portal: समय सीमा बढ़ाने को लेकर AIMPLB के सदस्य, ओवैसी ने किरेन रिजिजू की मुलाकात

Waqf Umeed Portal: वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की समय सीमा खत्म हो चुकी है. इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और 6 महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

Waqf Umeed Portal: समय सीमा बढ़ाने को लेकर AIMPLB के सदस्य, ओवैसी ने किरेन रिजिजू की मुलाकात

Waqf Umeed Portal: वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. इसी बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया और देश में मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज (अपलोड) कराने का आदेश जारी किया. बीते 6 दिसंबर को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की समय सीमा खत्म हुई, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से अभी भी पूरी तरह से वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका. 

वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की समय सीमा में बढ़ोतरी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और सांसद चंद्रशेखर आजाद अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की. डेलिगेशन ने अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मांग की कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाई जाए. 

इससे पहले मुस्लिम इदारों और रहनुमाओं की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा था कि जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से नहीं करा पाएं, वे तीन महीने के अंदर वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा लें. इस समय सीमा के अंदर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. लेकिन आज 11 दिसंबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत में एक डेलिगेशन, जिसमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद थे, ने मांग 6 महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है ताकि सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया. उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया. उम्मीद पोर्टल पर देश भर में टोटल 5.17 लाख वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2.16 लाख वक्फ संपत्तियों को मंजूरी मिल चुकी है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Waqf UMEED Portalminority newsToday News

Trending news

West Bengal news
संदेशखाली केस के गवाह की सड़क हादसे में मौत, CBI रिपोर्ट ने बढ़ाई शाहजहां की मुश्किल
Asim Munir Photo Row
KP असेंबली में आसिम मुनीर की तस्वीर लहराने पर हंगामा, इमरान खान को लेकर बढ़ा विवाद
Greater Noida news
मस्जिद चंदा घोटाले में वांटेड सलीम खान गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा
Colors Channel Apology Shia Community
निजी TV चैनल ने शिया समाज से मांगी माफी, रौजा-ए-फातिमैन में शूटिंग को लेकर मचा बवाल
Bangladesh Election 2026
बांग्लादेश चुनाव की उलटी गिनती शुरू! जानें कब घोषित होगा ऑफिशियल शेड्यूल
Pakistan News
बलूचिस्तान में केच जवानों की अंधाधुंध फायरिंग, खाना बनाते वक्त महिला को लगी गोली
Yemen Houthi Leader bdul Malik
सॉफ्ट वॉर का सामना कर रही है मुस्लिम उम्माह, हूती लीडर ने दिया बड़ा बयान
Supreme Court on Shabir Ahmad Shah
सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर ब्रेक, NIA की मांग पर सुनवाई टली
jammu kashmir news
पाक में बैठकर आतंकी जाहिद हुसैन रचता था साजिश, अब जम्मू की SIA ने लिया बड़ा एक्शन
MLA Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए कहां से आ रहा करोड़ों का चंदा,हुमायूं कबीर ने दी जानकारी