/जौहर यूनिवर्सिटी तनाजे में AIMPLB की एंट्री, योगी हुकूमत से नोटिस रद्द करने की अपील

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गैर-कानूनी करार देते हुए इंतजामिया नोटिस जारी किया है. इसके बाद यूनिवर्सिटी के वजूद पर खतरा मंडराने लगा. हालांकि, अब अपोजिशन जमातों के साथ देशभर में इसको बचाने के लिए मुहिम शुरू हो गई है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) का भी बड़ा बयान सामने आया है.
रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के जरिये जारी नोटिस को AIMPLB ने इस कार्रवाई को नाइंसाफी, भेदभाव और इंतिकामी रवैये का नमूना बताते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है. बोर्ड ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और RDA से मांग की है कि डिमोलिशन का नोटिस फौरन वापस लिया जाए और पूरे मामले पर दोबारा गौर किया जाए.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि यह मामला सिर्फ एक तालीमी इदारे का नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तालीमी तरक्की से भी जुड़ा हुआ है. उनका कहना है कि एक तरफ सरकारें मुस्लिम समाज की तालीमी पसमांदगी को दूर करने में कामयाब नहीं हो सकी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तालीमी इदारे लोगों की कुर्बानियों, मेहनत और अवाम की मदद से खड़े हुए हैं, उन्हें मुख्तलिफ इंतिजामी और कानूनी वजूहात बता कर निशाना बनाया जा रहा है.
डॉ. इलियास ने कहा कि यह कार्रवाई दो पहलुओं को साफ तौर पर सामने लाती है. पहला, यह कि ये इकदाम आजम खान के खिलाफ सियासी इंतिकाम की जेहनियत को जाहिर करता है, और दूसरी बात यह कि इससे मुस्लिम मुआशरे को तालीम के मैदान में मजीद कमजोर करने की कोशिश नजर आती है. उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से तालीमी ढांचा मजबूत होने के बजाय कमजोर होगा और उसको नुकसान पहुंचेगा.
AIMPLB के प्रवक्त ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गई हैं. डॉ. इलियास ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक ये इमारतें उस दौर में बनाई गई थीं, जब यह इलाका रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में शामिल ही नहीं था. ऐसी सूरत में उस समय अथॉरिटी से नक्शा मंजूर कराने की कोई कानूनी जरूरत नहीं थी.
सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर किसी तरह की तकनीकी या कानूनी कमी मौजूद भी है, तो उसका हल कानून के दायरे में रहकर निकाला जा सकता है. किसी तालीमी इदारे की 38 इमारतों को गिराने जैसा कदम उठाना न तो मुनासिब है और न ही इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है. उनके मुताबिक सालों की मेहनत, बड़े पैमाने पर सर्फ किए गए वसायल और आम लोगों के तआवुन से कायम की गई यूनिवर्सिटी को इस तरह नुकसान पहुंचाना दमनकारी रवैया है.
AIMPLB का कहना है कि इस कार्रवाई का असर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या किसी एक तबके तक महदूद नहीं रहेगा. इससे देश की तालीमी सरमाया को भी ऐसा नुकसान पहुंचेगा, जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी. उनका मानना है कि तालीम से जुड़े इदारों की हिफाजत करना हुकूमत और इंतजामिया दोनों की जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसे फैसलों से बचना चाहिए जो लंबे समय में तालीमी निजाम को कमजोर करें.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश हुकूमत और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अपील की कि वे इस फैसले पर फौरन दोबारा करे. बोर्ड ने मांग की कि डिमोलिशन का नोटिस वापस लिया जाए, कानूनी मसलों को आपसी समझ और कानून के मुताबिक हल किया जाए, साथ ही देश के इस अहम तालीमी इदारे की हिफाजत यकीनी बनाई जाए.