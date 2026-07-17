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जौहर यूनिवर्सिटी तनाजे में AIMPLB की एंट्री, योगी हुकूमत से नोटिस रद्द करने की अपील

AIMPLB on Jauhar University Case: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को लेकर जारी डिमोलिसन नोटिस का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुरजोर विरोध किया है. बोर्ड ने कार्रवाई को इम्तियाजी और सियासी इंतिकाम बताया, साथ ही उत्तर प्रदेश हुकूमत से नोटिस वापस लेकर कानूनी मसलों का हल बातचीत से करने की मांग की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 17, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:32 PM IST
जौहर यूनिवर्सिटी तनाजे में AIMPLB की एंट्री, योगी हुकूमत से नोटिस रद्द करने की अपील
Image Credit: AIMPLB प्रवक्त सैयद कासिम रसूल इलियास (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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