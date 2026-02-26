Advertisement
'ग़ज़ा में बेगुनाहों का…' PM मोदी के इजरायल दौरे को AIMPLB क्यों बताया गैर-जरुरी?

AIMPLB on PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे और देश में अल्पसंख्यकों से जुड़े विवादों पर AIMPLB प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने सवाल उठाए. उन्होंने ग़ज़ा हिंसा के बीच इजरायल दौरे को गैर-जरूरी बताया और नमाज़ विवाद, मदरसा मुद्दे व राजस्थान पंचायत में दो बच्चों के नियम पर बड़ा बयान दिया. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:48 PM IST

AIMPLB प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास (PC-सोशल मीडिया)

Delhi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे और देश के अलग-अलग हिस्सों में अल्पसंख्यकों को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने विदेश नीति से लेकर देश के भीतर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर सरकार और प्रशासन की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

AIMPLB प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को गैर-जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि ग़ज़ा में जारी हिंसा के बीच इजरायल के जरिये लगातार बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है. ऐसे समय में इजरायल के साथ दोस्ती का संदेश देना उचित नहीं है. 

सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मिडिल ईस्ट पहले से ही अस्थिर स्थिति में है. ग़ज़ा में हालात गंभीर बने हुए हैं और ईरान पर किसी भी समय हमले की आशंका जताई जा रही है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का इजरायल जाना सही फैसला नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

यह भी पढ़ें: 'युद्ध अपराधी से गले मिल रहे हैं, PM मोदी...' इजरायल दौरे को लेकर महबूबा का हमला

इस दौरान कासिम रसूल इलियास ने कहा, "जब ग़ज़ा में खून बह रहा हो, उस वक्त इजरायल के साथ दोस्ती का संदेश देना गलत है." देश के भीतर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और नमाज को लेकर बढ़ते विवादों पर भी AIMPLB प्रवक्ता ने चिंता जताई. मालेगांव में नमाज पढ़ने के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नमाज मस्जिद में होनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में FIR दर्ज किया जाना सही कदम नहीं था. 

वहीं, उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ने को लेकर हुई मारपीट की घटनाओं को उन्होंने बेहद गंभीर बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. कासिम रसूल इलियास ने कहा कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है और भारत के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा, "नमाज पढ़ते लोगों को पीटा जा रहा है, इससे देश की गंगा-जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंच रहा है." 

राजस्थान पंचायत चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वाले नियम को वापस लेने के फैसले का AIMPLB का स्वागत किया. इलियास ने कहा कि जब संविधान में बच्चों की संख्या पर कोई रोक नहीं है, तो ऐसा नियम लागू करना सही नहीं था. AIMPLB के प्रवक्ता ने कहा, "सरकार ने अब फैसला बदला है, जो एक सकारात्मक कदम है."

मदरसा मुद्दे पर भी AIMPLB ने अपना रुख साफ किया. कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अब तक कोई यह साबित नहीं कर पाया है कि मदरसे गलत सरगर्मियों में शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों पर बेबुनियाद आरोप लगाना पद का दुरुपयोग है और ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने विदेश नीति और देश के भीतर मजहबी आजादी से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए सरकार और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: भोजशाला केस में नया मोड़; मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे और उसकी भूमिका पर उठाया बड़ा सवाल?

 

