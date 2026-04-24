Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3190788
Zee SalaamIndian Muslimसबरीमाला केस में AIMPLB की SC में अहम दलील, मस्जिद में औरतों को नमाज की...

सबरीमाला केस में AIMPLB की SC में अहम दलील, मस्जिद में औरतों को नमाज की...

AIMPLB on Women Right to Perform Namaz in Mosque: इस्लाम में मर्द और औरत को बराबरी का दर्ज दिया गया है. इसी तरह हर मुस्लिम मर्द और औरत को एक तरह से इबादत करने का अधिकार है. औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, इस दौरान AIMPLB ने भी अपना पक्ष रखा. जानें क्या दलील दी?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:09 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi News: इस्लाम में नमाज को सबसे अहम इबादत माना गया है, जिसे बंदे और उसके रब के बीच सीधा रिश्ता जोड़ने का जरिया बताया गया है. दिन में पांच वक्त की नमाज को मुसलमानों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा माना जाता है. इस्लाम में नमाज सभी मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है. इसी नमाज और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर अब एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने के अधिकार पर सुनवाई चल रही है.

इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ किया कि इस्लाम में औरतों के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने पर कोई रोक नहीं है. बोर्ड की ओर से पेश सीनियर वकील एम. आर. शमशाद ने कहा कि मस्जिद में किसी के लिए कोई खास जगह तय नहीं होती और हर शख्स अपनी सुविधा के मुताबिक कहीं भी नमाज पढ़ सकता है.

यह मामला पुणे की रहने वाली आफरीन पीरजादा की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने और पहली लाइन में खड़े होने की इजाजत देने की मांग की है. इस याचिका को सबरीमाला मामले से जोड़ते हुए न्यायाधीशों की पीठ के सामने रखा गया है. इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ईरान के समर्थन में पोस्ट लिखने के बाद लापता कश्मीरी नौजवान UAE की जेल में मिला, जानें वजह?

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एम. आर. शमशाद ने अदालत को बताया कि इस्लाम में औरतों के मस्जिद में आने पर कोई रोक नहीं है और इस बात पर सभी विचारधाराएं सहमत हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि औरतों के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी नहीं माना गया है, जबकि मर्दों के लिए यह जरुरी होता है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान सवाल किया कि क्या औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत है? इस पर अधिवक्ता ने जवाब दिया कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में आने से रोकने की कोई मनाही नहीं है. एक अन्य न्यायाधीश ने भी कहा कि इस मुद्दे पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए और लोगों को यह समझाना जरूरी है कि औरतें मस्जिद में जा सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह रिवायत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय से चली आ रही है.

अधिवक्ता शमशाद ने आगे दलील देते हुए कहा कि मस्जिद में किसी के लिए कोई खास जगह तय नहीं होती है. उन्होंने मंदिरों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां एक खास पवित्र स्थान होता है, जहां हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, जबकि मस्जिद में ऐसा कोई अलग स्थान निर्धारित नहीं है. यहां जिसे जहां जगह मिलती है, वह वहीं नमाज अदा कर सकता है.

AIMPB की तरफ से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शमशाद ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मस्जिद का इमाम भी अपनी जगह बदलकर कहीं आगे, पीछे या खुले हिस्से में नमाज पढ़ा सकता है. काबा शरीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वहां सभी लोग एक ही स्थान पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आम मस्जिदों में इंतजाम अलग होता है.

इस पूरे मामले में अदालत अब जल्द फैसला सुना सकती है और उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई तक इस पर फैसला आ सकता है. यह फैसला औरतों के अधिकार और मजहबी रिवायतों के बीच संतुलन तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

यह भी पढ़ें: मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ, HC से 20 साल बाद चारों आरोपी बरी

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsSupreme CourtNamaz RightsAIMPLBmuslim news

Trending news

Delhi news
सबरीमाला केस में AIMPLB की SC में अहम दलील, मस्जिद में औरतों को नमाज की...
Maharashtra news
मालेगांव ब्लास्ट पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ, HC से 20 साल बाद चारों आरोपी बरी
Middle East Tension
इजरायल लेबनान जंग पर ब्रेक, ट्रंप ने 3 हफ्ते सीजफायर बढ़ाने का किया ऐलान
jammu kashmir news
ईरान के समर्थन में पोस्ट लिखने के बाद लापता कश्मीरी नौजवान UAE की जेल में मिला
Persian Gulf blockade crisis Persian Gulf US China Tension
क्या पर्शियन गल्फ में टकराएंगे अमेरिका और चीन? US ब्लॉकेड से बढ़ रहा तनाव
Strait Hormuz Crisis
सीजफायर नहीं अमेरिका की नई चाल है ये...समुद्री ब्लॉकेट ईरान को झुकाने की नई नीति
muslim news
Bihar: दिनदहाड़े गोलियों की बौछार, केस वापस न लेने को लेकर मुस्लिम महिला पर हमला
america
इन 6 मुस्लिम देशों की बर्बादी और लाखों लोगों के खून से सने हैं अमेरिका के हाथ
muslim news
गज़ा की बेटियों पर जंग का कहर, रिपोर्ट से जाहिर हुई मानवीय त्रासदी की दर्दनाक तस्वीर
Ketchup Attack On Reza Pahlavi
ईरान से निर्वासित प्रिंस पहलवी पर जर्मनी में हुआ हमला, फेके गए टोमेटो केचप