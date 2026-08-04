Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /तस्लीमा नसरीन के मुतनाजा बयान पर AIMPLB का पलटवार, कहा- हुकूमत को विदेशियों के....

तस्लीमा नसरीन के मुतनाजा बयान पर AIMPLB का पलटवार, कहा- "हुकूमत को विदेशियों के...."

AIMPLB on Taslima Nasrin Madarsa Row: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तस्लीमा नसरीन के मदरसों पर दिए बयान को भ्रामक, बेबुनियाद और भड़काऊ बताते हुए इसकी कड़ी मजम्मत की. बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से मामले का संज्ञान लेने और विदेशी शरणार्थियों को भारत के मजहबी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से रोकने का मुतालबा किया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 04, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:16 PM IST
तस्लीमा नसरीन के मुतनाजा बयान पर AIMPLB का पलटवार, कहा- "हुकूमत को विदेशियों के...."
Image Credit: तस्लीमा नसरीन (बाएं) के विवादित बयान पर AIMPLB का पलटवार (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तस्लीमा नसरीन के मुतनाजा बयान पर AIMPLB का पलटवार, कहा- "हुकूमत को विदेशियों के...."
2
3
4
5