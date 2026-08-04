तस्लीमा नसरीन के मुतनाजा बयान पर AIMPLB का पलटवार, कहा- "हुकूमत को विदेशियों के...."

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Delhi News: बांग्लादेशी की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में 19 साल बाद भारत लौटने के बाद उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान भारत में मौजूद मदरसों और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐसा बयान दिया, जिस पर देश के कई हलकों में नाराजगी फैल गई. तस्लीमा नसरीन के मदरसों को लेकर दिए गए बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) शदीद रद्देअमल का इजाहर करते हुए इसे भ्रामक, भड़काऊ और बेबुनियाद बताया है.
AIMPLB ने तस्लीमा नसरीन के बयान की मुजम्मत करते हुए कहा कि भारत के इस्लामी तालीमी इदारों यानी मदरसों पर चरमपंथ फैलाने या नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने जैसे इल्जाम लगाना पूरी तरह झूठ और बदनाम करने पर मब्नी है. बोर्ड ने कहा कि इस तरह के बयान एक पूरे मजहबी और तालीमी निजाम को बदनाम करने की कोशिश हैं, जिससे करोड़ों भारतीय मुसलमानों की जज्बात मजरुह होती हैं और मुल्क के भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है.
बोर्ड के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर एस. क्यू. आर. इलियास ने जारी बयान में कहा कि यह बेहद अफसोसनाक है कि एक विदेशी नागरिक, जो भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं, वह देश के मजहबी, संवैधानिक और सामाजिक मामलों पर इस तरह के भड़काऊ बयान दे रही हैं. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई शख्स नफरत फैलाने, मजहबी इदारों को बदनाम करने या भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की इजाजत हासिल कर ले.
डॉक्टर इलियास ने हुकूमत-ए-हिंद से मुतालबा किया कि ऐसे मामलात का संजीदगी से नोटिस लिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर-मुल्की पनाहगुजीन मुल्क के अंदरूनी और मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें. उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए ही किसी को अपनी बात रखने का हक है और मुस्तकबिल में ऐसे इश्तेआल-अंगेज बयानों के इआदा को रोका जाना चाहिए.
मदरसों को निशाना बनाए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर इलियास ने कहा कि इस तरह के इल्जाम कोई नई बात नहीं हैं. पिछले कई दशकों से इस्लामी तालीमी इदारों के खिलाफ इल्जाम लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक न तो इन इल्जामों को साबित करने के लिए कोई भरोसेमंद सबूत पेश किया गया और न ही देश की किसी जांच या सुरक्षा एजेंसी ने इन दावों की तस्दीक की है. इसके बावजूद मदरसों को बदनाम करना एक मुनज्जम सियासी और नजरियाती मुहिम का हिस्सा बन गया है.
AIMPLB ने कहा कि हकीकत यह है कि भारत में हजारों मदरसे लाखों बच्चों को तालीम दे रहे हैं और इसके लिए सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं डालते. इन मदरसों से पढ़कर निकलने वाले हजारों तलबा आगे चलकर आला तालीम हासिल करते हैं और अदालत, तालीम, सहाफत, सरकारी इदारों, समाजसेवा समेत कई इलाकों में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं.