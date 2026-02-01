Advertisement
PoK से आई औरतों को भारत में बसाने की मांग, JK विधानसभा में गूंजा नागरिकता का मुद्दा!

MLA Sheikh Khurshid Rehabilitation Policy: श्रीनगर में AIP विधायक शेख खुर्शीद ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर PoK से लौटकर जम्मू-कश्मीर में रह रही औरतों और उनके बच्चों को नागरिकता देने की मांग की है. उनका कहना है कि कानूनी पहचान न होने से ये परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:19 PM IST

AIP विधायक शेख खुर्शीद (PC- सोशल मीडिया)
Srinagar News Today: श्रीनगर में इतवार (1 फरवरी) को एक ऐसा मुद्दा सामने आया, जिसने जम्मू-कश्मीर की सियासत और समाज दोनों में नई बहस को जन्म दे दिया है. आवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के नेता और लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की जानकारी दी है, जिसमें पूर्व आतंकवादियों की पुनर्वास नीति के तहत केंद्र शासित प्रदेश में आकर बस चुकी औरतों और उनके बच्चों को नागरिकता देने की मांग की गई है. यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है, जब विधानसभा का सत्र सोमवार (2 फरवरी) से शुरू होने जा रहा है.

शेख खुर्शीद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने विधानसभा में यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश किया है. उनके मुताबिक, प्रस्ताव का मकसद उन औरतों और बच्चों की स्थिति को कानूनी रूप से स्पष्ट करना है, जो पाकिस्तान से लौटकर जम्मू-कश्मीर में सरकार की घोषित पुनर्वास नीति के तहत आकर बसे थे. विधायक ने कहा, "मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान से लौटकर जम्मू-कश्मीर में सरकार की पुनर्वास नीति के तहत बसने वाली औरतों और बच्चों को नागरिकता और कानूनी दर्जा देने की मांग की गई है."

विधायक शेख खुर्शीद का कहना है कि इन परिवारों को यहां बसे हुए कई साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद उनकी स्थिति आज भी अस्पष्ट बनी हुई है. उन्होंने बताया कि इन औरतों और उनके बच्चों में से कई को अब तक न तो भारतीय नागरिकता मिली है और न ही कोई स्पष्ट कानूनी मान्यता. इस वजह से उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

शेख खुर्शीद के मुताबिक, नागरिकता या वैध कानूनी दर्जा न होने की वजह से ये परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के मौके और यहां तक कि पहचान पत्र जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं. विधायक ने कहा कि लंबे समय से जम्मू-कश्मीर में रहने के बावजूद इन लोगों की स्थिति कानूनी अनिश्चितता में फंसी हुई है, जिसका असर सीधे तौर पर उनके जीवन और भविष्य पर पड़ रहा है.

AIP के लंगेट विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव में सिर्फ मांग नहीं रखी गई है, बल्कि जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार, दोनों से आग्रह किया गया है कि वे इस मसले पर ठोस कदम उठाएं. प्रस्ताव में कहा गया है कि इन औरतों और बच्चों को या तो भारतीय नागरिकता दी जाए या फिर उन्हें ऐसा उपयुक्त कानूनी दर्जा दिया जाए, जिससे वे सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें. इसके साथ ही वैध अधिवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जारी करने और उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है.

प्रस्ताव में यह भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पुनर्वास नीति के तहत जम्मू-कश्मीर में आई औरतें वर्तमान में उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में रह रही हैं. इन इलाकों में बसे इन परिवारों की स्थिति लंबे समय से सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है. शेख खुर्शीद का कहना है कि यह मामला सिर्फ कानूनी पहचान का नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है. 

