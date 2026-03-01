Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimखामनेई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक; घरों पर काले झंडे लगाने की अपील

खामनेई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक; घरों पर काले झंडे लगाने की अपील

Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Martyrdom: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों पर गंभीर आरोप लगाए और तीन दिन के शोक का ऐलान किया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:08 PM IST

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास

Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Dead: ईरान के सर्वोच्च नेता आयत उल्लाह अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) की शहादत के बाद दुनिया के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी और शोक व्यक्त किया गया. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों के लिए गहरा आघात बताया है.

मौलाना यासूब अब्बास ने आयत उल्लाह अली खामेनेई को "शहीद" बताते हुए कहा कि यह घटना सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं है, बल्कि इस्लामी दुनिया के नेतृत्व पर सीधा हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयत उल्लाह अली खामेनेई की शहादत में संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की मिलीभगत है. उनके मुताबिक विश्व के शीर्ष शिया नेता की हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया और मध्य-पूर्व में अस्थिरता फैलाना है.

मौलाना यासूब अब्बास ने विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस क्षेत्र में बढ़ती अशांति और हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि इन नेताओं की नीतियों के कारण पश्चिम एशिया लगातार युद्ध और तनाव की स्थिति में है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर अलीरेज़ा अराफी; जिन पर टिकी है दुनिया की निगाहें?

मौलाना ने पवित्र माह रमज़ान के दौरान ईरान पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका और इज़राइल ने एक मुस्लिम देश पर हमला कर न सिर्फ आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या की, बल्कि सौ से ज्यादा निर्दोष स्कूली बच्चियों को भी मार डाला. उन्होंने इसे इंसानियत के खिलाफ अपराध बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की.

इस घटना के विरोध में मौलाना यासूब अब्बास के नेतृत्व में लखनऊ के ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा पर अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में आयतुल्लाह अली खामेनेई की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर पहुंचे और अमेरिका, इज़राइल, सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि जिस तरह कर्बला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत के जरिए यजीद इस्लाम को खत्म करना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन (रजि.) की कुर्बानी ने इस्लाम को और मजबूत कर दिया. उसी तरह आयत उल्लाह अली खामेनेई की शहादत भी ईरान और शिया समुदाय को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि उन्हें और ज्यादा संगठित और मजबूत बनाएगी.

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे. मौलाना ने भरोसा जताया कि ईरान इस संकट से और अधिक मजबूती के साथ बाहर आएगा. मौलाना यासूब अब्बास ने आयत उल्लाह अली खामेनेई की शहादत पर तीन दिन के शोक का आह्वान भी किया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों की छतों पर काले झंडे फहराएं और शोक के प्रतीक के तौर पर काले कपड़े पहनें.

मौलाना यासूब अब्बास ने यह भी घोषणा की कि लखनऊ के ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा को अगले तीन दिनों तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा. मौलाना ने कहा कि यह समय शोक और एकजुटता दिखाने का है, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि शिया समुदाय अपने नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है.

यह भी पढ़ें: Protest in India over Israel Attack: घर-घर में खामनेई; सुप्रीम लीडर की शहादत पर भारत में शोक की लहर

 

